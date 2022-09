Phát hiện thêm thi thể, ít nhất 14 người chết vụ cháy quán karaoke

Thêm một thi thể vừa được tìm thấy trong quán karaoke ở Bình Dương và một người không qua khỏi sau khi đưa vào viện cấp cứu, nâng số nạn nhân tử vong lên ít nhất 14 người.

Chiều 7/9, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương cho biết tính đến nay, cơ quan chức năng xác định có ít nhất 14 người tử vong trong vụ cháy quán karaoke An Phú.

Trong khi đó, cán bộ chỉ huy tìm kiếm cứu nạn Công an tỉnh Bình Dương thông tin vẫn còn 2 phòng VIP trong quán karaoke chưa được kiểm tra. Thời điểm xảy ra cháy, 2 phòng này cũng đang có khách hát.

Đầu giờ chiều 7/9, có thêm một thi thể nạn nhân được tìm thấy từ trong đám cháy và một người khác tử vong tại bệnh viện. Tại hiện trường, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục bàn phương án, mở đường vào để tìm kiếm những nạn nhân có thể còn mắc kẹt.

Lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường vụ cháy. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ghi nhận của Zing tại hiện trường, đến 14h30, cảnh sát đã đục nhiều mảng tường tại lầu 3 của quán karaoke. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn chưa thể vào bên trong vì hơi nóng hừng hực, khói đen cuồn cuộn bốc ra ngoài. Cảnh sát đang phun nước vào bên trong các phòng hát qua những lỗ thủng.

Khoảng 10 xe chữa cháy liên tục ra vào khu vực trước quán karaoke để tiếp nước. Một số xe cứu thương thuộc các bệnh viện tại tỉnh Bình Dương đang đậu bên ngoài, chờ cảnh sát khám nghiệm 2 phòng VIP còn lại.

Song song với công tác chỉ đạo tại hiện trường, tỉnh Bình Dương yêu cầu chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên và hỗ trợ người bị nạn và gia đình, sớm hoàn thành công tác khám nghiệm để bàn giao thi hài cho người nhà lo hậu sự.

Đồng thời, giao các cơ quan có thẩm quyền khẩn trương làm rõ nguyên nhân, xử lý trách nhiệm liên quan vụ cháy.

Cảnh sát PCCC dùng xe thang tiếp cận hiện trường. Ảnh: Quỳnh Danh.

Ở Bệnh viện Đa khoa An Phú, nhiều người bị thương trong vụ cháy quán karaoke An Phú (TP Thuận An, Bình Dương) tối qua đang được các bác sĩ theo dõi sức khỏe.

Bác sĩ Nguyễn Đình Đạt, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa An Phú, chia sẻ khoảng 21h30 ngày 6/9, có hơn 30 người gặp nạn được đưa tới cấp cứu. Lúc vào viện, các bệnh nhân có tâm lý hoảng loạn. Bệnh nhân chủ yếu bị ngạt khí và gãy xương.

Bác sĩ Đạt kể, từ khi nhận được tin có vụ cháy lớn gần bệnh viện, cứ vài phút lại có xe cấp cứu chở về 5-7 bệnh nhân. Tất cả nạn nhân mặt bị ám khói đen, quần áo ướt sũng, một số người chảy máu đầu, gãy tay, gãy chân.

Cảnh sát dùng mặt nạ phòng độc tiếp cận hiện trường. Ảnh: Quỳnh Danh.

Với kinh nghiệm nhiều năm cấp cứu nạn nhân ngạt khói, bác sĩ Đạt chỉ đạo ê-kíp trực tận dụng tất cả oxy (kể cả dự trữ) hỗ trợ bệnh nhân, kết hợp với các phương pháp sơ cứu khác.

Sau khi sơ cứu, các bác sĩ đã cho 20 người có sức khỏe ổn định về nhà theo dõi, một người bị chấn thương sọ não được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Hiện còn khoảng 10 bệnh nhân được điều trị tại bệnh viện, trong đó 3 người bị gãy xương nặng, 7 người trong tình trạng nhẹ hơn.

