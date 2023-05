Phát hiện tài xế sử dụng giấy đăng kiểm giả

Không có bằng lái xe, giấy đăng kiểm hết hạn vào tháng 4, tài xế Hoàng Văn Chiến lên mạng xã hội tìm mua giấy tờ giả để tham gia giao thông.

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc chiếc xe BKS 35A-036.53 tham gia giao thông trên địa bàn huyện Ngân Sơn nghi sử dụng giấy tờ giả.

Ngay lập tức, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Công an huyện Ngân Sơn đã tiến hành kiểm tra làm rõ.

Chủ phương tiện là Hoàng Văn Chiến, (trú tại xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn). Giấy kiểm định ATKT và BVMT phương tiện giao thông cơ giới đường bộ số DA312182 do Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới số 20.02S cấp ngày 14/4/2023 có giá trị đến ngày 23/4/2024, 3 giấy phép lái xe hạng B2 có cùng một số 040175664325 do Sở Giao thông vận tải tỉnh Cao Bằng cấp ngày 5/7/2017 mang tên Hoàng Văn Chiến.

Tem đăng kiểm được dán trên phương tiện. Ảnh: Công an Bắc Kạn.

Tại cơ quan công an, Chiến thừa nhận mua giấy đăng kiểm giả với giá 1,2 triệu đồng; Giấy phép lái xe giá 1,5 triệu đồng và được tặng thêm 2 Giấy phép lái xe cùng số nên giữ lại để dùng, hình thức gửi, nhận và thanh toán qua bưu điện.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an huyện Ngân Sơn giải quyết theo quy định của pháp luật.