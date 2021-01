Phát hiện súng và kiếm trên người thanh niên tàng trữ ma túy

Công an bắt giữ Thỏa và phát hiện trên người thanh niên này có súng quân dụng, 2 thanh kiếm và một gói ma túy đá.

Ngày 1/1, Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố Nguyễn Ngọc Thỏa (32 tuổi, ngụ xã Đắk Sôr, Krông Nô) về tội Chế tạo, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Hôm 15/12/2020, Công an huyện Krông Nô bắt giữ Thỏa tại thôn Đắk Trung, xã Đắk Sôr. Khám xét người nghi phạm, công an thu giữ một gói ma túy đá, khẩu súng ngắn (dạng súng Colt.45), 2 thanh kiếm, 4 bình kim loại màu xanh bạc cùng một số vật dụng liên quan.

Số tang vật thu giữ. Ảnh: M.Q.

Theo kết quả giám định, khẩu súng ngắn nói trên là súng quân dụng. Do đó, Công an huyện Krông Nô đã chuyển toàn bộ hồ sơ, tang vật và Thỏa cho Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.