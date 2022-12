Phát hiện súng, gậy ba khúc trên xe chuyển phát nhanh

Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) cho biết Phòng CSĐT tội phạm về Kinh tế - Ma túy và đội CSGT huyện này vừa phát hiện chiếc xe chuyển phát nhanh chở theo nhiều vũ khí nóng.

Ngày 19/12, Phòng CSĐT tội phạm về Kinh tế - Ma túy, phối hợp với Đội CSGT Công an huyện Thạch Hà phát hiện chiếc xe chuyển phát nhanh BKS 29H-417.xx do tài xế Nguyễn Duy Toàn (SN 1979, trú huyện Can Lộc) điều khiển, di chuyển qua thôn Ba Giang, xã Việt Tiến có biểu hiện nghi vấn, nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, lực lượng công an phát hiện trên xe chở nhiều bao tải, kiện hàng bao gồm quần áo, mỹ phẩm, giày dép, đồ gia dụng. Đặc biệt, có 5 chiếc còng số 8, 5 khẩu súng bắn hơi, gậy ba khúc và hơn 200 điếu thuốc lá điện tử, một giấy phép lái xe giả. Tổng giá trị số hàng hóa trên ước tính hơn 500 triệu đồng.

Công an thu giữ lô hàng không rõ nguồn gốc. Ảnh: Công an cung cấp.

Thời điểm kiểm tra, tài xế Toàn không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của lô hàng nói trên.

Theo cơ quan công an, tài xế Nguyễn Duy Toàn điều khiển ôtô biển số 29H-417.xx là lái xe của công ty chuyển phát nhanh có địa chỉ đóng tại TP Hà Nội.