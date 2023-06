Phát hiện súng đạn tại căn nhà có nhóm người sử dụng ma túy

Ngày 11/6, Công an thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước, cho biết đang điều tra vụ sử dụng ma túy tại căn nhà thuê, trong đó có súng và đạn.

Khoảng 20h15 ngày 8/6, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy và Công an thị xã Bình Long phối hợp với Công an phường Hưng Chiến kiểm tra hành chính căn nhà ở tổ 8, khu phố Xa Cam 2, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, do Hoàng Minh Vương (SN 1986, thường trú khu phố Hưng Thịnh, phường Hưng Chiến) thuê ở.

Các nghi phạm sử dụng ma túy bị cơ quan công an phát hiện.

Công an phát hiện tại một phòng ngủ có Phạm Minh Tiến (SN 1994, thường trú ấp Sở Nhì, xã Thanh Bình, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước), Nguyễn Văn Thông (SN 1976, thường trú phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM) và Điểu Như (SN 1990, thường trú xã Thanh An, huyện Hớn Quản) đang sử dụng trái phép chất ma túy.

Các nghi phạm khai nhận số ma túy do Hoàng Minh Vương cung cấp cho cả nhóm. Vương và Nguyễn Hữu Luân (SN 1999, thường trú xã An Phong, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) vừa đi ra khỏi phòng, thì lực lượng công an kiểm tra phát hiện, bắt quả tang.

Công an phát hiện thu giữ súng và đạn.

Khám xét nơi ở của Hoàng Minh Vương, cơ quan công an phát hiện thu giữ 5 bịch tinh thể màu trắng, Vương khai nhận là ma túy đá, khẩu súng bên trong có 2 viên đạn và 19 viên đạn loại nhỏ cùng 4 viên đạn loại lớn.

Số ma túy thu giữ tại căn nhà trên.

Cơ quan công an đã đưa các nghi phạm liên quan cùng các tang vật về trụ sở để làm việc.