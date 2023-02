Phát hiện những vụ trồng cây thuốc phiện trong vườn nhà

Hàng nghìn cây thuốc phiện trổ hoa trắng, thậm chí đã có quả được trồng kín đáo, bao quanh là tường và lưới thép.

Công an huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can với ông Ngô Quang Tăng (61 tuổi, ở xã Tuấn Đạo) về tội "Trồng cây thuốc phiện".

Trước đó, vào ngày 4/2, Công an huyện Sơn Động cùng Công an xã Tuấn Đạo kiểm tra đột xuất nơi ở của ông Ngô Quang Tăng, phát hiện khu vực vườn rộng khoảng 54 m2 có trồng hơn 2.100 cây thuốc phiện.

Làm việc với cơ quan công an, ông Tăng khai nhận số cây thuốc phiện trên được trồng từ tháng 11/2022, mục đích để phục vụ nhu cầu cá nhân.

Theo cơ quan công an, khu vực vườn trồng cây thuốc phiện được ông Tăng thiết kế rất kín đáo, xây bao quanh là tường và lưới thép. Cây thuốc phiện được trồng đan xen với nhiều loại cây khác nên không dễ phát hiện.

Cũng theo thông tin từ Công an Bắc Giang, từ ngày 17/3 đến 24/3/2022, lực lượng công an liên tiếp phát hiện 3 vụ trồng cây chứa chất ma túy trái phép tại thị trấn An Châu và xã Yên Định, thu giữ gần 200 cây thuốc phiện.

Cây thuốc phiện được trồng trong vườn nhà ông Ngô Quang Tăng. Ảnh: CACC.

Cụ thể, vào hồi 17h ngày 17/3, tổ công tác của Công an huyện Sơn Động kiểm tra, phát hiện tại vườn nhà ông V.V.H. (SN 1965, trú tại xã Yên Định) trồng 62 cây thuốc phiện.

Cùng ngày, lực lượng chức năng phát hiện tại vườn nhà bà T.T.H. (SN 1960), trú tại xã Yên Định, trồng 60 cây thuốc phiện. Tiếp đó, đến ngày 24/3, tổ công tác kiểm tra, phát hiện tại vườn nhà ông H.Q.H. (SN 1963, trú tại thị trấn An Châu) trồng 71 cây thuốc phiện. Những cây thuốc phiện trồng trái phép có chiều cao 50-120 cm, một số cây đã ra quả.

Trong khi đó, vào ngày 22/2/2022, Công an huyện Vị Xuyên (Hà Giang) cho biết đã tiêu hủy bằng hình thức đốt tổng số 3.765 cây thuốc phiện được trồng trái phép tại vườn nhà bà Hoàng Thị Giang (SN 1969, ở thôn Bó Đướt, xã Thượng Sơn).

Theo điều tra, toàn bộ số cây thuốc phiện nói trên được trồng tại vườn nhà từ tháng 11/2021. Khi bị lực lượng chức năng phát hiện, số cây thuốc phiện này đang sinh trưởng tốt và chuẩn bị ra hoa.

Chủ nhà khai nhận do thiếu hiểu biết, đã trồng cây thuốc phiện với mục đích để làm thức ăn cho gà và thuốc chữa bệnh phục vụ gia đình.

Trao đổi về những vụ việc nêu trên, luật sư Vũ Thủy Linh cho biết: “Khi Nhà nước ban hành pháp luật, thì mọi người dân không phân biệt là người hiểu biết hay không hiểu biết đều phải có nghĩa vụ tìm hiểu để tuân thủ.

Tuy nhiên, khi đã có hành vi vi phạm, việc xử lý sẽ được cơ quan chức năng xem xét đánh giá. Nếu người hiểu biết pháp luật, biết rõ hành vi là sai trái, vi phạm pháp luật mà vẫn thực hiện thì được đánh giá là cố ý và cần bị xử lý nghiêm.

Còn đối với người do điều kiện hoàn cảnh khó khăn, không thể tìm hiểu quy định pháp luật (đồng bào miền núi), thì có thể được xem xét về nguyên nhân thực hiện hành vi để giảm tính chất mức độ vi phạm. Trong việc xử lý sẽ đề cao tính tuyên truyền, giáo dục hơn so với người hiểu biết pháp luật nhưng cố tình thực hiện hành vi”.

Theo luật sư Vũ Thủy Linh, nhựa của cây thuốc phiện là tiền chất mà những người phạm tội sử dụng, để sản xuất chất ra các chất ma túy. Do vậy, việc trồng cây thuốc phiện là hoạt động khởi nguồn của chuỗi sản xuất, buôn bán, sử dụng trái phép chất ma túy.

Đây là những hành vi được xác định là tội phạm nguy hiểm. Mọi người đều biết tệ nạn ma túy gây ra những hệ lụy rất lớn đối với xã hội, nó làm ảnh hưởng tới sự phát triển của giống nòi, hủy hoại tương lai của thế hệ trẻ - chủ nhân tương lai của đất nước, gieo rắc cái chết trắng, khiến cho nhiều gia đình rơi vào cảnh “tan cửa nát nhà”… Vì vậy, cần nghiêm cấm hành vi trồng cây thuốc phiện.

“Pháp luật sinh ra để bảo vệ những lợi ích chung của xã hội, đảm bảo sự an toàn và phát triển của đất nước. Mỗi người dân cần nâng cao hiểu biết về tác hại của việc trồng, sử dụng cây thuốc phiện, biết được các chế tài nghiêm khắc của pháp luật dành cho hành vi này để từ đó không trồng loại cây này”, luật sư Vũ Thủy Linh chia sẻ.