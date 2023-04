Phát hiện nhiều vụ lén lút trồng, khai thác nhựa thuốc phiện trong nhà

Nhiều cây thuốc phiện được người dân trồng lén lút trong nhà đã bị Công an huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng, phát hiện và phá bỏ.

Sáng 2/4, Công an Thị trấn Đông Khê, huyện Thạch An, Cao Bằng, phát hiện tại hiện gia đình ông C.V.A. (Tổ dân phố 1, TT Đông Khê, Thạch An, Cao Bằng) có trồng 68 cây thuốc phiện trên tầng 2.

Ban công tầng 2, nơi người dân lén trồng cây thuốc phiện.

Những cây thuốc phiện này có độ cao từ 15 cm đến 1,4 m, một số cây còn nhỏ nhưng một số cây đã ra quả. Công an thị trấn Đông Khê đã tiến hành phá bỏ và tiêu hủy toàn bộ số cây thuốc phiện trên theo quy định.

Trước đó, ngày 30/3, Công an xã Vân Trình, huyện Thạch An, cũng phát hiện tại vườn nhà ông Đ.V.L. (trú tại xóm Phạc Sliến, xã Vân Trình) có 50 cây thuốc phiện cao 1,2-1,35 m đang có quả, một số cây có dấu vết khía quả để khai thác nhựa thuốc phiện.

Mảnh vườn khoảng 17 m2 với 50 cây thuốc phiện đã ra quả được phát hiện tại xóm Phạc Sliến, xã Vân Trình, huyện Thạch An, Cao Bằng.

Tại góc vườn, lực lượng chức năng phát hiện 87 cây thuốc phiện đã bị nhổ bỏ sau khi khai thác nhựa. Tiến hành khám xét khẩn cấp nhà ông Đ.V.L., phát hiện túi nylon chứa chất nhựa màu nâu (theo khai báo của ông L. là nhựa thuốc phiện).

Vụ việc đang được điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.