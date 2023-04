Phát hiện nhiều vụ bán thuốc lá điện tử tẩm ma túy

Trong thời gian ngắn, lực lượng Công an tỉnh Đắk Nông đã liên tiếp phát hiện nhiều vụ mua bán, tàng trữ các loại thuốc lá điện tử được phun, tẩm chất ma túy thế hệ mới.

Ngày 24/3, qua công tác nghiệp vụ, Đội CSĐT tội phạm về hình sự - kinh tế - môi trường Công an huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, phối hợp với Công an thị trấn Đắk Mâm và Công an xã Nam Đà bắt quả tang Nguyễn Thị Dạ T. (SN 1996), trú tại huyện Krông Nô, đang bán gói thuốc lá cho người trên địa bàn và thu giữ 2 gói thuốc lá. Khám xét nơi ở của T., lực lượng công an thu giữ thêm 7 gói thuốc lá và 5 cây thuốc lá điện tử.

Theo kết quả giám định, số thuốc lá và thuốc lá điện tử nói trên đều có chứa chất ma túy ADB-BUTINACA, là loại ma túy mới xuất hiện tại Việt Nam, có nhiều tác hại rất nguy hiểm, gây ảnh hưởng đến thần kinh, sức khỏe của người sử dụng, đặc biệt là lứa tuổi vị thành niên đang trong giai đoạn phát triển thể chất và trí não.

Bước đầu, T. khai nhận mặc dù biết các loại thuốc lá nói trên có chứa chất ma túy, vì lợi nhuận nên thông qua mạng xã hội, T. đã mua về bán lại cho thanh thiếu niên trên địa bàn để kiếm lời. Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Nô đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Dạ T. về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trần Đình L. tại cơ quan điều tra Công an thành phố Gia Nghĩa.

Trước đó, qua công tác nghiệp vụ, ngày 17/3, lực lượng Công an thành phố Gia Nghĩa phát hiện tại cửa hàng kinh doanh Mini Shop 2 ở phường Nghĩa Thành, TP Gia Nghĩa do Trần Đình L. (SN 1989) và Lê Thị Thảo N. (SN 1999), cùng trú tại huyện Đắk R’lấp làm chủ, đang bán 20 điếu thuốc lá không nhãn hiệu, không rõ nguồn gốc xuất xứ (nghi tẩm chất gây nghiện) cho khách hàng với giá 500.000 đồng.

Khám xét địa điểm kinh doanh này, lực lượng công an phát hiện, thu giữ 19 mã sản phẩm đầu hút điện tử (Pod), 143 điếu thuốc lá điện tử các loại; hơn 909 g thảo mộc khô màu nâu (nghi là chất gây nghiện); 10 mã sản phẩm tinh dầu (24 chai) thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc. Theo kết luận giám định ngày 5/4, số tang vật thu giữ nói trên có chứa chất ma túy loại ADB-BUTINACA, có tổng khối lượng là 106,43 gam.

Ngày 13/4, Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Đình L để điều tra, làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Lê Thị Thảo N. và những người liên quan theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, thuốc lá điện tử có nhiều tên gọi khác nhau như vape, thuốc lá vaporizer, e-cigs, e-hookahs, bút vape…, được thiết kế đa dạng với hình dáng bắt mắt, có thể giống điếu thuốc lá truyền thống hoặc giống như bút, ổ đĩa, hình thỏi son… Do vậy, học sinh, sinh viên dễ dàng sử dụng, mang vào lớp học, mang đi chơi mà không lo bị phát hiện.

Thực tế, trong tinh dầu của thuốc lá điện tử có chất nicotin và một số các chất thơm. Khi chế tạo, các nghi phạm đã pha thêm chất ma túy nhóm cần sa tổng hợp. Vì chất ma túy này không màu, không mùi, lại lẫn mùi của tinh dầu nên bằng cảm quan thông thường khó có thể nhận biết được. Chỉ người bán và người sử dụng mới có thể biết được thuốc lá điện tử có chất ma túy. Để lôi kéo người sử dụng, ban đầu các nghi phạm cho người sử dụng dùng thử như thuốc lá điện tử thông thường. Khi người dùng đã “bị lệ thuộc”, có nhu cầu sử dụng thường xuyên, các nghi phạm sẽ bán với giá thành cao hơn.

Chất ADB-Butinaca, thuộc nhóm chất cần sa tổng hợp, mới được đưa vào quản lý theo Nghị định 57/2022/NĐ-CP ngày 25/8 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất. Khi sử dụng, nó gây ra ảo giác, kích thích thần kinh trung ương giống như hoạt chất THC có trong cần sa. Tuy nhiên, cái khác là chất ADB-Butinaca được tổng hợp từ các hóa chất, các nghi phạm điều chế để tạo ra chất này, có tác dụng tương tự như hoạt chất ma túy cần sa. Bên cạnh đó, trên thị trường gần đây cũng xuất hiện tinh dầu cần sa (CBD) để trộn vào tinh dầu thuốc lá điện tử. Chúng có thể được sản xuất từ cây tài mà (cần sa giải trí) hoặc cây gai dầu công nghiệp.