Phát hiện nhiều thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc

Khám xét công ty của Công, cảnh sát phát hiện nhiều hóa chất và máy trộn phục vụ việc sản xuất trái phép thuốc bảo vệ thực vật.

Ngày 12/5, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh An Giang lập thủ tục trưng cầu giám định hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật tại công ty và trên ôtô của Phạm Thành Công (42 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Phú Phú Đạt, trụ sở tại huyện Phú Tân, An Giang.

Phạm Thành Công. Ảnh: Tiến Tầm.

Sáng 11/5, cảnh sát bắt quả tang Công chở 13 thùng giấy và một bao tải chứa trên 280 chai thuốc bảo vệ thực không rõ nguồn gốc.

Khám xét khẩn cấp doanh nghiệp của Công tại xã Phú Hưng (Phú Tân, An Giang), lực lượng chức năng phát hiện 50 kg hóa chất, trên 60 kg nắp và chai nhựa, khoảng 10 kg nhãn mác, 2 máy trộn cùng nhiều tang vật liên liên quan đến việc sản xuất trái phép thuốc bảo vệ thực vật.

Cảnh sát đã tạm giữ tất cả tang vật tại Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Phú Phú Đạt và 280 chai thuốc bảo vệ thực vật trên xe của Công để phục vụ điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.