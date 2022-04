Phát hiện nhiều nguy cơ mất an toàn tại nút giao 720 tỷ của Đà Nẵng

Qua giám sát và kiểm tra thực tế hiện trường, Ban Đô thị HĐND Đà Nẵng nhận thấy nút giao phía tây cầu Trần Thị Lý còn tồn tại một số hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Ngày 26/4, Ban Đô thị HĐND TP Đà Nẵng cho biết vừa có thông báo kết luận tại buổi kiểm tra thực tế công tác đảm bảo an toàn giao thông tại công trình cụm nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý.

Buổi kiểm tra thực tế công trình ngày ngày 20/4 do Trưởng ban Đô thị HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Thành Tiến chủ trì và có sự tham gia của đại diện Quân khu 5, Sở GTVT, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, UBND quận Hải Châu...

Ông Tiến nhận định việc đưa nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý vào sử dụng (khánh thành hôm 28/3) đã khắc phục được tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, tạo mỹ quan đô thị.

Nút giao phía tây cầu Trần Thị Lý. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Tuy nhiên, qua giám sát và thực địa hiện trường, Ban Đô thị nhận thấy công trình còn một số hạn chế. Cụ thể, nút giao còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, thực tế đã xảy ra tai nạn khiến một người tử vong; một số khu vực chưa thi công hoàn thiện nên chưa phát huy hết công năng của công trình.

Tại nút giao Duy Tân với đường Hoàng Diệu: Nguyên nhân gây mất an toàn giao thông có liên quan đến bức tường xây kín của Bộ tư lệnh Quân khu 5 làm khuất tầm nhìn khi lưu thông.

Tại nút giao giữa tuyến đường phía sau trung tâm nhà hàng tiệc cưới với đường nội bộ khu vực Đảo Xanh còn hộ ông Võ Toàn chưa được giải tỏa bàn giao mặt bằng đã làm thu hẹp cục bộ mặt cắt đường gây mất an toàn giao thông.

Tại nút giao đường Lê Đình Thám - Duy Tân có khoảng cách từ đỉnh dốc lên hầm đến nút giao ngắn, tiềm ẩn điểm đen giao thông. Một số biển báo, biển chỉ dẫn, giá long môn phân làn giao thông… của công trình cụm nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý đến nay vẫn chưa được hoàn thiện, gây mất an toàn giao thông.

Trưởng ban Đô thị HĐND TP Đà Nẵng đề nghị đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, bổ sung ngay giải pháp kỹ thuật để khắc phục những bất cập nêu trên.

Cùng với đó, Ban Đô thị HĐND TP Đà Nẵng đề nghị UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo cơ quan liên quan theo dõi tình trạng giao thông tại nút giao Lê Đình Thám - Duy Tân, rà soát các điểm còn bất cập, tồn tại để có đề xuất xử lý, bổ sung phù hợp nhằm đảm bảo công trình được khai thác an toàn, hiệu quả.

Nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý có số vốn đầu tư hơn 720 tỷ đồng . Tối 11/3, tại đây xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến ông M. (50 tuổi, quê huyện Hoàng Vang) tử vong. Theo xác định của cơ quan chức năng, nạn nhân điều khiển xe máy, khi đi đến nút giao đã tông vào lan can. Cú tông làm nạn nhân văng qua lan can, rơi qua giếng trời từ tầng mặt đất xuống hầm chui (cao hơn 10 mét).

Sau vụ việc này, nhiều người góp ý nên sửa phần lan can cao thêm (thiết kế lan can trên giếng trời khoảng 1 m) so với thiết kế hoặc có lưới ở các ô giếng để tránh nguy cơ xảy ra vụ việc tương tự. Hiện, các thiết kế chưa có gì thay đổi.