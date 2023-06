Phát hiện nhiều nét vẽ của Vua Henry VIII trong sách cầu nguyện cổ

Vào cuối đời, Vua Henry VIII của nước Anh đã để lại nhiều nét vẽ trong một cuốn sách cầu nguyện, tiết lộ bệnh tình nghiêm trọng và những suy nghĩ về quá khứ của ông.

Bà White đã tìm ra nhiều hình vẽ của Vua Henry VIII trong cuốn Psalms or Prayers. Ảnh: CNN.

Vua Henry VIII, nắm quyền tại nước Anh từ năm 1509 cho đến khi qua đời vào năm 1547, đã ghi lại nhiều nét vẽ trong cuốn Psalms or Prayers. Cuốn sách này do người vợ thứ sáu và cũng là người vợ cuối cùng của ông, Katherine Parr, chuyển ngữ vào năm 1544. Micheline White, phó giáo sư tại Khoa tiếng Anh, Đại học Carleton ở Canada, tình cờ phát hiện ra những nét vẽ này.

Bà White chia sẻ với CNN ngày 27/6 rằng đã tìm thấy những nét vẽ hoàn toàn tình cờ khi xem cuốn sách và nhận ra chúng vì trước đây bà đã nghiên cứu về Vua Henry VIII.

White nói: “Tôi đã rất ngạc nhiên. Tôi không biết là có những hình vẽ nằm ở lề cuốn sách”.

Vua Henry thường để lại hai kiểu hình vẽ đặc biệt trong các cuốn sách. Kiểu đầu tiên là những hình vẽ bàn tay có một ngón trỏ nhọn, và kiểu thứ hai là ba hàng dấu chấm ngoằn ngoèo.

White đã so sánh phần rìa cuốn Psalms or Prayers với những cuốn sách khác Vua Henry có để lại ký tự và kết luận những hình vẽ trong Psalms or Prayers là của Vua Henry. Chúng có sự tương đồng về kích thước và hình dạng, đặc biệt là hình vẽ ngón tay thường có một chiếc vòng đặc biệt, theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Renaissance Quarterly.

Theo lịch sử, bà Parr đã tặng cuốn sách này, hiện được lưu giữ trong Thư viện Wormsley ở Stokenchurch, Anh, cho Vua Henry như một món quà. Được in vào năm 1544, cuốn sách là “những lời cầu nguyện cho những hối cải trong cuộc sống, cho sự thông thái, tiêu diệt được kẻ thù và cả lời cầu nguyện cho Nhà vua và quân đội”, bà White cho biết.

Hình vẽ bàn tay mờ bên lề trái. Ảnh: CNN.

Bà White cũng thông tin thêm: “Rõ ràng là khi nhà vua đọc chúng, ông ấy đã nghĩ đến một số điều nhất định”. Bà đã tìm thấy tổng cộng 14 hình vẽ bằng tay ở bên lề của bốn bài thánh vịnh.

Vua Henry chính là người tạo nên một cuộc ly giáo khét tiếng trong giáo hội để có thể kết hôn với người vợ thứ hai của mình, Anne Boleyn. Một đoạn trong sách cầu nguyện nói rằng sự trừng phạt của Chúa chính là khiến con người trở nên “yếu đuối” và sức khỏe của Vua Henry lúc đó rất suy yếu.

Bà White đánh giá: “Có thể nhà vua lo lắng rằng Chúa đang trừng phạt bằng cách khiến ông bệnh tật”.

Trong thời điểm đó, Vua Henry cũng đang tiến hành chiến tranh với Pháp và một số bản sao khác của cuốn sách này, được phân phát cho các cận thần được chọn, cũng đóng một vai trò trong việc tập hợp sự ủng hộ cho cuộc chiến.

Bà White nhận định: “Ông ấy suy nghĩ rất nhiều. Vào cuối triều đại của mình, chắc chắn ông ấy có rất nhiều điều phải lo lắng”.