Phát hiện nhiều gói nylon nghi ma túy trôi dạt vào bờ biển

15 thanh niên mở tiệc ma túy sau khi nhậu mừng sinh nhật

0

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Dĩ An đã tạm giữ Nguyễn Đình Tuấn (SN 1995, TP Dĩ An), Trần Nguyễn Hoàng Bảo (SN 1997, ngụ TP.HCM) để điều tra hành vi tổ chức sử dụng ma túy.