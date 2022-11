Phát hiện nhà xưởng chứa hàng chục tấn rác thải rắn nguy hại

Kiểm tra nhà xưởng trong khu công nghiệp Biên Hòa, TP Biên Hòa (Đồng Nai), cảnh sát phát hiện lượng lớn chất thải rắn chưa qua xử lý chất thành từng đống.

Sáng 15/11, Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Biên Hòa phối hợp với Đồn Công an KCN Biên Hòa kiểm tra cơ sở tái chế linh kiện, điện tử đã qua sử dụng tại lô 8, đường số 5, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai.

Lực lượng chức năng phát hiện hàng chục tấn chất thải rắn nguy hại chưa qua xử lý đang được tàng trữ tại đây.

Các bo mạch, linh kiện được ép thành từng khối trong nhà xưởng. Ảnh: Công an Đồng Nai.

Thời điểm kiểm tra, cảnh sát phát hiện nhà xưởng rộng khoảng 2.800 m2 có 30 công nhân đang bóc tách các chi tiết trong linh kiện, bo mạch điện tử đã qua sử dụng và một máy ép thủy lực dùng để ép các thành phẩm thành từng khối.

Cơ sở này do ông Nguyễn Duy Thứ (37 tuổi, ngụ huyện Trảng Bom) làm chủ. Ông Thứ cho biết, tất cả linh kiện, bo mạch điện tử đã qua sử dụng trên được ông mua từ các thương lái trên địa bàn các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và TP.HCM.

Sau khi bóc tách, phân loại xong, ông ép thành khối bán lại cho thương lái là Trung Quốc kiếm lời.

Ông Thứ chưa xuất trình được các giấy tờ có liên quan về hoạt động tái chế linh kiện, bo mạch điện tử đã qua sử dụng nên bị Công an đã lập biên bản, tạm giữ xe đầu kéo container cùng hàng chục tấn gồm các linh kiện, bo mạch điện tử để xác minh, làm rõ.

Đại úy Nguyễn Tấn Hiền, Trưởng Đồn Công an KCN Biên Hòa (TP Biên Hòa) cho biết việc tập kết chất thải rắn nguy hại đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường trong khu công nghiệp.