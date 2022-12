Phát hiện một số gói thầu chống dịch ở TP.HCM có giá cao bất thường

Thanh tra Chính phủ phát hiện một số gói thầu tại các cơ sở y tế ở TP.HCM có dấu hiệu lợi dụng dịch bệnh để nâng giá bán cao bất thường, có phần chênh lệch hàng tỷ đồng.

Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 (TP Thủ Đức. TP.HCM) được trưng dụng làm Bệnh viện Hồi sức Covid-19 trong giai đoạn dịch bệnh căng thẳng tại TP.HCM. Ảnh: Duy Hiệu.

Kết luận thanh tra nhận định một số thầu mua bán qua nhiều khâu trung gian để nâng giá bán, cần phải xem xét để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đoàn thanh tra của Thanh tra Chính phủ cho biết chỉ kiểm tra ngẫu nhiên một số gói thầu mua sắm thiết bị, vật tư y tế, kit xét nghiệm, sinh phẩm và thuốc chữa bệnh Covid-19 và nhận thấy nhiều sai phạm. Đơn vị đề nghị UBND TP.HCM chỉ đạo cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra, rà soát để xử lý theo theo quy định.

Qua nhiều khâu trung gian

Qua thanh tra cho thấy 4 nhà thầu cung cấp trang thiết bị y tế thuộc các gói thầu do Sở Y tế làm chủ đầu tư có giá trúng thầu cao bất thường so với giá vốn nhập khẩu.

Mặt hàng Máy X - quang di động DR (hãng Philips, Hà Lan sản xuất) do Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ kỹ thuật TNT trúng thầu có giá cao gấp 4,67 lần so với giá vốn nhập khẩu (bao gồm giá CIF và các loại thuế, phí khi nhập khẩu), với giá trị chênh lệch gần 19 tỷ đồng .

Tương tự, một số gói thầu mua sắm vật tư y tế, sinh phẩm, kit xét nghiệm và thuốc chữa bệnh Covid-19 mua bán qua nhiều khâu trung gian, có chênh lệch lớn giữa giá trúng thầu với giá vốn nhập khẩu, hoặc giá bán của nhà sản xuất đối với hàng hóa sản xuất trong nước.

Bác sĩ điều trị cho bệnh nhân nặng tại Bệnh viện Hồi sức Covid-19 với quy mô 1.000 giường tại TP.HCM, tháng 7/2021. Ảnh: Duy Hiệu.

Sản phẩm kit tách chiết acid nucleic Virus của QiaGen GmbH/Đức sản xuất do Bệnh viện Nhi Đồng 1 làm chủ đầu tư và Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông trúng thầu đã có giá trúng thầu cao gấp 2,59 lần so với giá vốn nhập khẩu, với giá trị chênh lệch hơn 6,6 tỷ đồng .

Gói thầu mua thuốc Generic điều trị bệnh nhân Covid-19 tại nhà do Bệnh viện Nhi Đồng 1 làm chủ đầu tư cũng được nâng khống giá thuốc.

Cụ thể, bệnh viện mua 300.000 viên thuốc Xelostad 10 mg của Công ty CP Gonsa. Thực chất, thuốc do Công ty TNHH liên doanh Stellpharm - Chi nhánh 1 sản xuất, được Công ty TNHH GSPHARM mua lại rồi bán cho Công ty CP Gonsa đơn giá 21.000 đồng/viên.

Sau đó, Công ty CP Gonsa bán lại cho Bệnh viện Nhi Đồng 1 với đơn giá 35.000 đồng/viên. Chỉ tính một khâu trung gian mua, bán của nhà thầu Công ty CP Gonsa trong thời gian 5 ngày, số tiền chênh lệch do tăng giá là 4,2 tỷ đồng .

Chuyển hồ sơ 2 gói thầu sang cơ quan điều tra

Thanh tra Chính phủ cũng nhận thấy nhiều sai phạm trong gói thầu mua sắm 20.000 test xét nghiệm, chống dịch Covid-19 lần 1, sinh phẩm - hóa chất xét nghiệm điều trị và phòng dịch năm 2021 và sinh phẩm - hóa chất xét nghiệm - hóa chất sát khuẩn và oxy y tế cho phòng chống dịch năm 2021 do Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới làm chủ đầu tư theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Trong đó, sản phẩm LC Multi RNA Virus Master 200, giá trúng thầu cao gấp 2,61 lần so với giá vốn nhập khẩu, với giá trị chênh lệch hơn 4,4 tỷ đồng ; sản phẩm LightMix Modular Wuhan CoV RdRP-gen, giá trúng thầu cao gấp 2,84 lần so với giá vốn nhập khẩu, với giá trị chênh lệch hơn 1 tỷ đồng ; sản phẩm LightMix SarbecoV E-gene plus EAV control, giá trúng thầu cao gấp 2,89 lần so với giá vốn nhập khẩu, với giá trị chênh lệch hơn 14,8 tỷ đồng .

Bệnh nhân điều trị Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến đa tầng Tân Bình (TP.HCM) vào tháng 11/2021. Ảnh: Duy Hiệu.

Bên cạnh đó, có 2 gói thầu mua sinh phẩm xét nghiệm do Bệnh viện Phục hồi Chức năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp làm chủ đầu tư cũng có dấu hiệu thiếu trách nhiệm gây thiệt hại ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, số tiền thiệt hại nhỏ, chưa đủ cơ sở để kiến nghị xử lý hình sự.

Theo kết quả thanh tra, có dấu hiệu nhà thầu Công ty BBA và nhà thầu Công ty BNC thông thầu tại các gói thầu do Bệnh viện Từ Dũ, Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố làm chủ đầu tư.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị chuyển hồ sơ 2 gói thầu mua khẩu trang y tế, trang phục phục vụ công tác phòng chống dịch do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM làm chủ đầu tư tới Bộ Công an để điều tra, xử lý. 2 gói thầu trên vi phạm với số tiền hơn 6,3 tỷ đồng .

Cơ quan này cũng đề nghị chuyển thông tin các vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, các vụ việc có dấu hiệu lợi dụng dịch bệnh để nâng giá bán cao bất thường đến Bộ Công an để xem xét, xử lý theo quy định.