Phát hiện một phụ nữ tử vong trong phòng trọ bị cháy

Sau khi dập tắt đám cháy tại phòng trọ ở quận Kiến An, lực lượng chức năng phát hiện thi thể một phụ nữ.

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Công an Hải Phòng.

Ngày 19/1, Công an TP Hải Phòng thông tin ban đầu vụ cháy phòng trọ tại phường Quán Trữ, quận Kiến An, Hải Phòng, khiến một người thiệt mạng.

Theo Công an TP Hải Phòng, 18h59 ngày 17/1, lực lượng 114 Công an TP Hải Phòng nhận tin báo cháy tại khu vực phòng trọ của bà N.T.Y. (sinh năm 1957) tại số 81 Hoa Khê, phường Quán Trữ.

Khi Cảnh sát PCCC cùng Công an quận Kiến An có mặt tại hiện trường, đám cháy đã lan ra toàn bộ căn nhà. Khoảng 21h, đám cháy cơ bản được dập tắt, các đơn vị của Công an TP Hải Phòng phát hiện một thi thể bị cháy bên trong phòng trọ.

Qua kiểm tra các thông tin và tài liệu thu thập được, công an xác định nạn nhân là chị T.T.H.A. (sinh năm 1978, thường trú tại tỉnh Tuyên Quang). Chị H.A. đang thuê trọ tại số 81 Hoa Khê.

Giám đốc Công an TP Hải Phòng đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ điều tra, xác minh giải quyết vụ việc theo quy định.