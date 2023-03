Phát hiện một phụ nữ tử vong bất thường cạnh xe máy

Chiều 19/3, Công an TP Tân An (Long An) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân một phụ nữ tử vong cạnh xe máy trên đường Cù Khắc Nhiệm.

Vụ việc xảy ra trên đường Cù Khắc Kiệm (phường Khánh Hậu, TP Tân An, Long An). Khoảng 14h ngày 19/3, người dân ở phường Khánh Hậu (TP Tân An, Long An) phát hiện một phụ nữ trên 30 tuổi nằm cạnh chiếc xe máy mang BKS 63B3 112.57 bên lề đường Cù Khắc Kiệm. Một số người đến kiểm tra thì phát hiện nạn nhân đã tử vong nên cấp báo đến cơ quan chức năng. Nhận được tin báo, Công an TP Tân An đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Nguyên nhân tử vong của người phụ nữ đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

