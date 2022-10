Phát hiện một cuốn sách cũ tẩm thạch tín

Một cuốn sách hiếm tẩm thạch tín đã được một thủ thư ở Leeds, Anh phát hiện ra, theo BBC.

Cuốn sách sẽ được kiểm tra thêm để đánh giá hàm lượng asen hiện có. Ảnh: BBC.

Cuốn My Own Garden: The Young Gardener’s Yearbook được xuất bản năm 1855 và có bìa màu xanh lá sặc sỡ nhờ một loại thuốc nhuộm chứa thạch tín (asen).

Thủ thư Rhian Isaac của thư viện Leeds, nước Anh đã phát hiện ra cuốn sách này trong khi đối chiếu bộ sưu tập sách của thư viện với cơ sở dữ liệu toàn cầu về các tác phẩm có chứa hóa chất độc hại.

Bà Rhian Isaac cho biết sẽ tiến hành thêm các cuộc kiểm tra để đánh giá hàm lượng asen chứa trong cuốn sách.

Trên thực tế, việc xuất hiện asen trong các cuốn sách cổ không phải là điều hiếm. "Kim loại nặng từng được sử dụng khá phổ biến trong quá trình sản xuất sách như một cách để tạo ra màu xanh lá cây rất đẹp mắt về mặt thẩm mỹ”, bà Isacc nói.

Màu xanh của cuốn sách được tạo ra bằng cách sử dụng kim loại nặng, trong đó có asen. Ảnh: BBC.

Do vậy, Viện Bảo tồn Quốc tế ở Mỹ đã khởi xướng dự án "Sách chứa hóa chất độc hại" nhằm xác định các cuốn sách lịch sử từng được đóng bằng cách sử dụng nhiều hợp chất nguy hiểm và kim loại nặng như thạch tín.

"Dự án này thực sự quan trọng vì nó giúp các thủ thư trên toàn thế giới có thể cùng nhau hợp tác và hiểu rõ phương thức, thời điểm những cuốn sách này được tạo ra cũng như các giải pháp chúng tôi có thể làm để tìm ra chúng. Từ đó, chúng tôi có thể đảm bảo các cuốn sách này được lưu trữ và bảo vệ một cách an toàn", bà Isaac nói.

Thủ thư này cũng nói thêm: “Mặc dù mọi người vào thời điểm xa xưa đã nhận thức được các chất như asen là có hại, họ có thể không hiểu rõ rằng sẽ vô tình nhiễm phải chất độc này theo nhiều cách khác nhau”.

Về nguồn gốc cuốn sách được phát hiện lần này, đây là tác phẩm người cha William tặng cho con gái Caroline Gott vào năm 1855. Bên trong cuốn sách có một dòng chữ là lời khuyên bảo cho những người làm vườn trẻ với sự nghiệp đang chớm nở. Cả ông William và con gái Caroline Gott đều là hậu duệ của thương gia len Benjamin Gott, người từng sở hữu Armley Mills - nhà máy len lớn nhất thế giới. Và gia đình ông vẫn là những thương gia công nghiệp nổi tiếng tại địa phương trong nhiều thế hệ.

"Việc cuốn sách đặc biệt này từng thuộc về gia đình Gott cho thấy câu chuyện từ cuốn sách này cũng là một phần lịch sử của Leeds. Và khi được xử lý và lưu trữ cẩn thận, cuốn sách sẽ tiếp tục là một phần trong bộ sưu tập của chúng tôi trong nhiều năm tới", bà Isaac nói.