Phát hiện mới về tỷ lệ tử vong của người nhiễm Omicron

Theo các nhà nghiên cứu Nhật Bản, biến chủng Omicron có khả năng gây chết người cao hơn 40% so với cúm mùa.

Bloomberg đưa tin kết quả này được nhóm chuyên gia của Bộ Y tế Nhật Bản công bố ngày 4/3. Tỷ lệ tử vong (CFR) được tính bằng công thức số người mắc bệnh qua đời chia cho tổng số ca mắc mới trong một khoảng thời gian nhất định.

Với công thức này, CFR do Omicron tại Nhật Bản khoảng 0,13%. Con số này dựa trên ca tử vong tích lũy và ca mắc mới từ tháng 1.

Theo Bộ trưởng Y tế Nhật Bản, con số này thấp hơn đáng kể so với tỷ lệ tử vong 4,25% trong giai đoạn từ tháng 1/2020 đến tháng 10/2021. Song, khi so với bệnh cúm mùa (0,006-0,09%), tỷ lệ tử vong do Omicron cao hơn khá nhiều. CFR do cúm dựa trên số liệu năm 2018-2019 là 0,01-0,052%.

“Cần tích lũy và phân tích thêm dữ liệu. Song, dựa trên các dữ liệu được báo cáo, có thể kết luận tỷ lệ tử vong ở người nhiễm Omicron cao hơn cúm mùa”, GS.TS Hitoshi Oshitani, Trường Đại học Y khoa thuộc Đại học Tohoku, cố vấn cho Bộ Y tế Nhật Bản, nhấn mạnh.

Các quốc gia trên thế giới đã và đang nới lỏng những biện pháp giãn cách xã hội, bỏ đeo khẩu trang hay không yêu cầu xét nghiệm âm tính, tiêm vaccine. Bên cạnh đó, mức độ nghiêm trọng của Omicron khiến nhiều người yên tâm hơn vào việc không cần đến các biện pháp hạn chế.

GS.TS Hitoshi Oshitani đánh giá tỷ lệ tử vong của Omicron vẫn thấp so với các biến chủng trước. Sự sụt giảm tỷ lệ tử vong ở người nhiễm Omicron có thể phản ánh độc lực của nó đã kém đi, đặc biệt so với Delta và lợi ích của việc tiêm chủng.

Ông cho rằng phát hiện này củng cố thêm tầm quan trọng của việc áp dụng những biện pháp phòng dịch trước khi người dân được tiêm vaccine Covid-19 đầy đủ.

Làn sóng Omicron đã khiến một số khu vực ở Nhật Bản phải ban bố tình trạng khẩn cấp, hạn chế hoạt động quán bar, nhà hàng. Một số khu vực như Osaka, Kyoto đang tính phương án gia hạn thời gian giãn cách. Trong khi đó, nhiều khu vực khác yêu cầu gỡ bỏ giới hạn.