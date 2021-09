Phát hiện mới về triệu chứng sau khi khỏi Covid-19

Khu vực nào ở Bình Dương ghi nhận nhiều ca mắc Covid-19 nhất?

Số ca mắc tại Bình Dương tăng 30,9% so với ngày 1/9. Địa phương có số ca mắc mới cao là Tân Uyên, Thuận An, Dĩ An, Thủ Dầu Một, Bến Cát.