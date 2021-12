Các nghiên cứu mới trên động vật cho thấy Omicron có thể ít gây hại cho phổi hơn so với các biến chủng trước đó.

Một loạt nghiên cứu mới, thí nghiệm trên động vật và mô của người, đã cung cấp dấu hiệu đầu tiên về lý do biến chủng Omicron gây ra bệnh nhẹ hơn so với các biến chủng khác, New York Times đưa tin ngày 31/12/2021.

Trong các nghiên cứu trên chuột và hamster, Omicron gây ít gây bệnh nặng hơn, thường ảnh hưởng phần lớn đến các cơ quan hô hấp phía trên là mũi, họng và khí quản. Biến chủng này ít gây hại cho phổi hơn, trong khi các biến chủng trước đó thường gây tổn thương cơ quan này, dẫn đến khó thở nghiêm trọng.

Roland Eils, một nhà sinh vật học tính toán tại Viện Y tế Berlin, đã nghiên cứu cách thức các chủng virus SARS-CoV-2 lây nhiễm khi vào đường hô hấp. Ông cho biết: “Công bằng mà nói, căn bệnh (do Omicron gây ra) biểu hiện chủ yếu ở hệ hô hấp phía trên”.

Hồi tháng 11/2021, khi ca nhiễm Omicron được báo cáo ở Nam Phi, những gì các nhà khoa học biết là nó có sự kết hợp đặc biệt và đáng báo động của hơn 50 đột biến gene.

Nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng một số đột biến cho phép virus bám vào các tế bào chặt hơn. Những đột biến khác cho phép virus trốn tránh kháng thể của con người. Tuy nhiên, cách thức hoạt động của Omicron trong cơ thể vẫn là điều bí ẩn.

Các thí nghiệm trên động vật có thể giúp làm sáng tỏ những mơ hồ xung quanh việc liệu Omicron có thực sự gây bệnh ít nghiêm trọng hơn - như các dữ liệu ban đầu cho thấy - hay không.

Ít nhất 6 thí nghiệm được công bố trong những ngày gần đây đều đưa ra cùng một kết luận: Omicron gây bệnh nhẹ hơn Delta và các biến chủng khác của virus.

Hôm 29/12/2021, một nhóm nhà khoa học Nhật Bản và Mỹ đã công bố báo cáo thí nghiệm trên chuột đồng và hamster bị nhiễm Omicron hoặc một trong số các biến chủng trước đó. Nghiên cứu cho thấy các con vật nhiễm Omicron ít bị tổn thương phổi hơn, giảm cân ít hơn và có nguy cơ tử vong thấp hơn.

Một số nghiên cứu khác trên chuột và hamster cũng đưa ra kết luận tương tự.

Tiến sĩ Diamond - nhà virus học tại Đại học Washington, đồng tác giả của nghiên cứu - và đồng nghiệp của ông phát hiện nồng độ Omicron trong phổi của các con chuột thí nghiệm chỉ bằng 1/10 hoặc ít hơn so với nồng độ của các biến chủng khác.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Hong Kong cũng công bố phát hiện tương tự. Họ đã nghiên cứu mô được lấy từ các cơ quan hô hấp của người trong quá trình phẫu thuật. Trong 12 mẫu phổi, họ nhận thấy Omicron phát triển chậm hơn Delta và các biến chủng khác.