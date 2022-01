Phát hiện mới về những người nhiễm biến chủng Omicron

Nghiên cứu mới do nhóm chuyên gia tại Anh phát hiện phần lớn ca nhiễm biến chủng Omicron ở nước này có thể là F0 tái mắc Covid-19.

Theo CNBC News, dự án nghiên cứu REACT của Đại học Imperial College London, Anh, thực hiện và theo dõi các ca mắc Covid-19 từ tháng 5/2020. Họ phân tích 100.607 kết quả xét nghiệm rRT-PCR từ khắp nước Anh, trong thời gian 5-20/1.

Nghiên cứu cho thấy 99% mẫu dương tính là người nhiễm biến chủng Omicron. Chỉ 1% nhiễm biến chủng Delta. “Chúng tôi nhận thấy mức độ lây nhiễm nCoV chưa từng có tại Anh vào tháng 1 và Delta gần như bị thay thế hoàn toàn bởi Omicron”, các tác giả viết.

2/3 trong số 3.582 người dương tính với nCoV từng có tiền sử mắc Covid-19 trong quá khứ. Hơn 7,5% số người bị nhiễm nghi ngờ họ từng mắc bệnh trước đó nhưng chưa được làm xét nghiệm khẳng định.

Các chuyên gia tại Đại học Imperial College London cũng nhấn mạnh ước tính vào tháng 12/2021, nguy cơ tái nhiễm của F0 tại Anh do biến chủng Omicron cao gấp 5,4 lần so với Delta. Điều này khiến tỷ lệ mắc Covid-19 ở nước này cao nhất vào thời điểm cuối 2021, đầu 2022.

Nghiên cứu mới nhất của React cho thấy các trường hợp nhiễm nCoV đã giảm ở Anh vào đầu tháng 1, song, sau đó chúng vẫn “tiếp tục ở mức cao”. Trung bình, cứ 23 người thì có 1 người bị nhiễm. Tỷ lệ lây nhiễm nghiên cứu đưa ra là 4,4%, cao gấp 3 lần số liệu của tháng 12/2021.

Nghiên cứu từ Đại học Imperial cũng cho thấy 0,4% xét nghiệm dương tính là do dòng phụ của Omicron BA.2 gây ra. Theo WHO, Omicron hiện gồm bốn biến chủng phụ, trong đó, dòng BA.1 vẫn chiếm ưu thế nhất. Tại Ấn Độ, Nam Phi, Đan Mạch, BA.2 đang dần trở nên phổ biến hơn. Cơ quan An ninh Y tế Anh cho hay dòng phụ BA.2 đang được điều tra.

Ngày 25/1, Anh ghi nhận 94.326 ca mắc Covid-19 và 439 trường hợp tử vong sau 28 ngày có kết quả dương tính. Từ 28/1, Anh sẽ bỏ hầu hết biện pháp hạn chế đi lại, đeo khẩu trang không còn bắt buộc. Gần 85% dân số từ 12 tuổi trở lên ở Anh đã tiêm chủng đủ hai liều, trong khi đó, 64% đã được tiêm mũi nhắc lại.