Phát hiện mới về mức độ nguy hiểm của biến chủng Delta

Nghiên cứu mới của CDC cho thấy biến chủng Delta không chỉ dễ lây lan, nó còn nguy hiểm hơn với phụ nữ mang thai.

Hai nghiên cứu được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) công bố ngày 19/11. Các chuyên gia cảnh báo phụ nữ mang thai nhiễm biến chủng Delta có nguy cơ bị tử vong khi sinh, thai chết lưu cao hơn.

Nghiên cứu dựa trên các báo cáo từ bác sĩ chuyên khoa trên toàn nước Mỹ, ghi nhận số lượng thai phụ mắc Covid-19 nghiêm trọng tăng cao chưa từng có, nhất là khi biến chủng Delta bùng phát mạnh.

Nhiều biến chứng nguy hiểm trong thai kỳ

Tiến sĩ Ellie Ragsdale, Giám đốc khoa Nhi, Bệnh viện Đại học Trung tâm Y tế Cleveland, Cleveland, Ohio, Mỹ, người không tham gia nghiên cứu, cho biết: “Chúng ta đang chứng kiến ​​rất nhiều biến chứng trong thai kỳ do bà mẹ bị mắc Covid-19. Nó gây sinh non, huyết áp cao bất thường ở phụ nữ mang thai cũng như sẩy thai”.

Một trong hai nghiên cứu phân tích kết quả của hơn 1,2 triệu thai phu trên khắp nước Mỹ từ tháng 3/2020 đến tháng 9/2021. Trước đại dịch, tỷ lệ thai chết lưu rất hiếm với tỷ lệ chỉ 0,59%. Sau đại dịch, tỷ lệ này ở sản phụ không mắc Covid-19 cũng không tăng quá nhiều, chỉ ở mức 0,64%.

Tuy nhiên, ở những phụ nữ mang thai kèm theo mắc Covid-19 con số này tăng lên gấp rưỡi với 0,98%, theo báo cáo từ CDC.

Điều đáng lo hơn nữa, khi biến chủng Delta chiếm đa số trong các ca bệnh tại Mỹ vào tháng 7, tỷ lệ thai chết lưu tăng lên theo cấp số nhân với 2,7%.

Tỷ lệ thai chết lưu tăng gấp rưỡi ở những bà mẹ nhiễm biến chủng Delta. Ảnh: FatCamera.

“Xét về tổng thể, thai chết lưu là hiện tượng hiếm gặp. Song, trong những thai phụ mắc Covid-19, nguy cơ thai chết lưu tăng lên rõ rệt và cho thấy mối liên quan mật thiết với biến chủng Delta”, nghiên cứu viết.

Các tác giả không kết luận biến chủng Delta khiến thai nhi chết lưu nhiều hơn. Tuy nhiên, ngày càng nhiều bác sĩ sản khoa ghi nhận sự khác biệt về lượng oxy thai nhi có thể hấp thu, phụ thuộc việc bà mẹ có được chẩn đoán mắc Covid-19 hay chưa. Sự khác biệt này được họ đánh giá là rất đáng chú ý.

TS Ragsdale cho biết bà và các đồng nghiệp của mình đã chứng kiến tình trạng thai nhi bị thiếu oxy, máu giàu oxy khó được đưa tới bào thai. Oxy là nguồn sống của trẻ trong thai kỳ. Do đó, nhóm chuyên gia cho rằng điều này có thể lý giải nguyên nhân làm gia tăng các ca thai chết lưu nhiều hơn ở F0 là phụ nữ mang thai.

Các chuyên gia cho biết phân tích của CDC không đánh giá tình trạng tiêm chủng vaccine Covid-19. Song, phụ nữ mang thai chưa tiêm phòng có thể có nguy cơ đặc biệt cao. Theo số liệu của CDC, vào tháng 7 - thời kỳ trỗi dậy của biến chủng Delta và đỉnh dịch ở Mỹ, chỉ dưới 1/3 phụ nữ mang thai được tiêm vaccine Covid-19. Trong số 34.016 F0 là thai phụ, 348 người đã bị sẩy thai.

Mắc Covid-19 khi mang thai khiến bà mẹ lẫn trẻ đều có thể gặp biến chứng nguy hiểm. Ảnh: Freepik.

nCoV khiến phụ nữ mang thai có nguy cơ tử vong cao

Đây là kết luận thứ hai trong các nghiên cứu mới của CDC. nCoV có thể gây tử vong cho bà mẹ, đặc biệt khi các sản phụ có tình trạng sức khỏe tiềm ẩn, mắc bệnh lý mạn tính khác.

Một báo cáo riêng của CDC được công bố hôm 19/11 đã xem xét 15 trường hợp tử vong ở những F0 là phụ nữ mang thai tại Mississippi. Gần như 100% bệnh nhân đều mắc sẵn các bệnh lý mạn tính như huyết áp cao, tiểu đường.

Đặc biệt, không ai trong tất cả bệnh nhân này được tiêm chủng vaccine Covid-19.

Điều này càng dấy lên lo ngại của giới chuyên gia cho sức khỏe, an toàn của các phụ nữ mang thai trong đại dịch. Theo TS Zsakeba Henderson, Phó giám đốc y tế và sức khỏe của March of Dimes, các bằng chứng hiện có cho thấy không có nguy cơ sẩy thai, ảnh hưởng thai nhi do vaccine Covid-19. Tất cả vaccine Covid-19 được cấp phép hiện tại đều an toàn với phụ nữ mang thai.

Ngày 30/9, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) ban hành hướng dẫn cập nhật về tiêm chủng vaccine Covid-19. Trong bản cập nhật mới nhất, lần đầu tiên CDC Mỹ cảnh báo khẩn cấp về việc tất cả phụ nữ mang thai đều nên tiêm vaccine Covid-19.

Trong hướng dẫn mới, CDC khuyến cáo tất cả phụ nữ mang thai (không phân biệt tuần tuổi của thai nhi), đang cho con bú, người sắp có bầu hoặc muốn mang thai trong tương lai, hãy tiêm vaccine càng sớm càng tốt.

CDC khuyến cáo tất cả phụ nữ đã, đang và sẽ mang thai nên tiêm vaccine Covid-19 càng sớm càng tốt. Ảnh: Reuters.

Dữ liệu từ Mạng lưới giám sát về nhập viện liên quan Covid-19 (COVID-NET) cho thấy khoảng 97% bà bầu phải nhập viện khi mắc Covid-19 đều chưa được tiêm chủng. Đặc biệt, nguy cơ nhập viện, ở những phụ nữ mang thai chưa được tiêm chủng cao gấp 2 lần; nguy cơ tử vong tăng 70%.

Bên cạnh những rủi ro về bệnh nặng, tử vong, những người mang thai còn có nguy cơ cao bị sinh non, thai chết lưu, rối loạn đông máu, trẻ dễ gặp vấn đề nguy hiểm khác như nhiễm trùng, phải điều trị hồi sức cấp cứu…

Mặc dù phụ nữ mang thai là nhóm dễ bị tổn thương trước Covid-19, tỷ lệ tiêm chủng cho những người này ở Mỹ vẫn rất thấp. Số liệu từ CDC cho thấy tính đến ngày 18/9, chỉ khoảng 31% phụ nữ mang thai đã được tiêm chủng vaccine Covid-19 đầy đủ.