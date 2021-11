Phát hiện mới về hiệu quả vaccine trong ngăn chặn tử vong do Covid-19

Nghiên cứu cho thấy cứ 100.000 người chưa tiêm vaccine thì gần 16 người nằm phòng hồi sức tích cực hoặc tử vong do Covid-19. Con số này ở người đã tiêm chủng đầy đủ chưa tới một.

Nghiên cứu của chính phủ Australia cho thấy những người chưa tiêm chủng có nguy cơ phải nằm phòng hồi sức tích cực hoặc tử vong do Covid-19 cao hơn 16 lần so với người đã tiêm hai mũi vaccine, Bloomberg đưa tin.

Cụ thể, dữ liệu do cơ quan y tế ở New South Wales (NSW), bang đông dân nhất Australia cho thấy gần 16 trong số 100.000 người chưa tiêm vaccine ngừa Covid-19 phải nằm trong phòng hồi sức tích cực hoặc tử vong sau khi nhiễm virus SARS-CoV-2. So với 100.000 người đã tiêm chủng đầy đủ, con số này chưa đến một.

Một dược sĩ làm việc tại trung tâm tiêm chủng ở Melbourne, Australia. Ảnh: Bloomberg.

Australia đã triển khai tiêm vaccine mRNA có hiệu lực cao của Pfizer/BioNTech, và vaccine vector virus do Đại học Oxford cùng hãng AstraZeneca phát triển.

Kết quả mới đã bổ sung vào bằng chứng cho thấy hiệu quả của vaccine trong việc chống lại bệnh trở nặng và tử vong do Covid-19 vẫn được duy trì ngay cả khi kháng thể bảo vệ bị suy yếu theo thời gian, dẫn đến các "ca nhiễm đột phá".

Tại Mỹ, dữ liệu thu thập được ở Texas cho thấy những người không tiêm vaccine có nguy cơ tử vong vì Covid-19 cao hơn 20 lần so với người tiêm chủng đầy đủ.

Các kết quả như vậy có thể củng cố dự đoán ở một số quốc gia, Covid-19 sẽ trở thành bệnh đặc hữu trong tương lai, vì chúng chỉ gây ra bệnh nhẹ với đối tượng đã tiêm chủng. Việc tiêm chủng hàng loạt giúp giảm bớt áp lực mà Covid-19 gây ra cho các hệ thống y tế địa phương và ngăn ngừa bệnh viện quá tải.

Dữ liệu thu thập từ New South Wales trong hai tuần, đến ngày 7/9, cũng cho thấy việc tiêm chủng giúp giảm nguy cơ lây nhiễm hơn 10 lần. Ngoài ra, các mũi tiêm có vẻ hiệu quả hơn trong việc ngăn chặn virus ở thanh thiếu niên, so với ở những người lớn tuổi.

