Phát hiện mới có thể giúp thế giới thoát ngưỡng 'thảm họa'

Nghiên cứu mới cho thấy những cải tiến nhỏ đối với đất nông nghiệp trên toàn cầu sẽ giúp lưu trữ lượng carbon đủ để giữ cho thế giới nằm trong ngưỡng tăng 1,5 độ C.

Một nông dân ở phía nam Johannesburg, Nam Phi. Ảnh: Reuters.

Sử dụng các kỹ thuật canh tác tốt hơn có thể dẫn đến việc hấp thụ và lưu trữ khoảng 31 gigaton CO2/năm (1 gigaton = 1 tỷ tấn), Guardian đưa tin ngày 4/7.

Các ước tính được thực hiện bởi Jacqueline McGlade, cựu giám đốc khoa học của chương trình môi trường Liên Hợp Quốc và cựu giám đốc điều hành của Cơ quan Môi trường Châu Âu.

Bà phát hiện ra rằng việc lưu trữ nhiều carbon hơn trong 30 cm đất nông nghiệp trên cùng sẽ khả thi tại nhiều vùng đất đang bị suy thoái.

“Nhiều người không hiểu tầm quan trọng của đất đối với khí hậu, ngoài lĩnh vực nông nghiệp”, McGlade cho biết. “Việc thay đổi phương thức canh tác có thể giữ carbon lại trong đất, khiến chúng hấp thụ carbon và giảm chi phí canh tác”.

Bà cho biết nông dân có thể phải đối mặt với chi phí ngắn hạn khi họ thay đổi phương pháp, tránh lạm dụng phân bón nhân tạo. Tuy nhiên, sau giai đoạn chuyển tiếp từ 2 đến 3 năm, năng suất của họ sẽ được cải thiện và đất của họ sẽ khỏe mạnh hơn nhiều.

Bà ước tính sẽ tốn khoảng 1 triệu USD để khôi phục 40.000 ha đất nông nghiệp đang bị suy thoái nghiêm trọng ở Kenya, một khu vực có khoảng 300.000 người sinh sống.

Đất từ ​​lâu đã được biết đến là một trong những kho chứa carbon lớn nhất của Trái Đất. Tuy nhiên, theo ước tính của Liên Hợp Quốc, khoảng 40% diện tích đất nông nghiệp trên thế giới đang bị suy thoái.

Loại bỏ CO2 là lĩnh vực ngày càng được quan tâm, khi sự nóng lên toàn cầu tiến gần hơn đến ngưỡng 1,5 độ C so với so với mức nhiệt độ vào thời kỳ tiền công nghiệp.

Nông dân trồng trọt có thể cô lập nhiều carbon hơn trong đất bằng cách thay đổi luân canh cây trồng, trồng cây che phủ hoặc sử dụng phương pháp trồng cây mà không cần cày xới.