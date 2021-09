Phát hiện lô hàng vật phẩm y tế không rõ xuất xứ trị giá hơn 700 triệu

Lô hàng này bao gồm nhiều sản phẩm thuốc đông dược, thiết bị y tế để phòng chống Covid-19 có dấu hiệu vi phạm nhãn, hàng lậu, không rõ nguồn gốc và xuất xứ.

Ngày 3/9, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 5 phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03), Công an tỉnh Bình Dương, kiểm tra chi nhánh Công ty TNHH Thương mại Kỹ thuật Xây dựng SH - XY, địa chỉ tại 12/12, khu phố 1B, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện nhiều lô hàng thuốc đông dược, thiết bị vật tư y tế có dấu hiệu vi phạm nhãn, hàng lậu và không rõ nguồn gốc/xuất xứ. Lô hàng này ước tính trị giá hơn 725 triệu đồng, chia ra thành:

Một, hàng hóa nhập khẩu có nhãn tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ tiếng Việt và hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, gồm 620 hộp thuốc đông dược hiệu LIANHUA QINGWEN (tổng 19.860 viên); 460 bộ xét nghiệm nhanh Covid-19; 98 hộp khẩu trang N95 hiệu Nios (20 cái/hộp); 597 hộp khẩu trang 3 lớp hiệu KUSH (50 cái/hộp); 1.950 đồ bảo hộ dùng trong y tế; 1.600 kính chống giọt bắn hiệu FaceShield; 3 nhiệt kế hồng ngoại hiệu INFRARED-CKT1803. Toàn bộ hàng hoá có xuất xứ Trung Quốc, tổng trị giá 341.455.000 đồng.

Chủ lô hàng xuất trình chứng từ, hóa đơn không trùng khớp với thực tế. Ảnh: Đội QLTT số 5.

Hai, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, gồm 2.310 đồ bảo hộ y tế cho người lớn; 340 đồ bảo hộ y tế cho trẻ em; 2.380 bộ bảo hộ y tế cho người lớn, gồm áo liền quần và tấm chắn; 42 bình cồn sát khuẩn (loại 30 lít/bình). Tổng trị giá lô này là 349.680.000 đồng.

Ba, hàng hóa không ghi đủ nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa, gồm 516 chai cồn sát khuẩn bề mặt hiệu SaSaKura (loại 01 lít/chai), tổng trị giá 34.056.000 đồng.

Đáng chú ý, 620 hộp thuốc LIANHUA QINGWEN là loại đông dược của Trung Quốc, được quảng cáo có khả năng hỗ trợ điều trị Covid-19 với giá bán trên thị trường và mạng xã hội khoảng 120.000 đồng/hộp.

Sau khi đại diện doanh nghiệp trên cung cấp chứng từ, hóa đơn không trùng khớp với số lượng, chủng loại, nhãn hiệu hàng hóa thực tế, Đội QLTT số 5 đã tạm giữ toàn bộ tang vật để tiếp tục làm rõ các dấu hiệu vi phạm, đồng thời xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.