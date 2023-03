Phát hiện kỳ lạ trong hành lý xách tay ở sân bay Mỹ

Nhân viên an ninh tại sân bay Mỹ đã sốc khi phát hiện một con mèo sống xuất hiện trên màn hình máy quét hành lý xách tay.

Con mèo sống nằm trong hành lý xách tay được nhân viên an ninh phát hiện.

Nhân viên của Cơ quan Quản lý An ninh Giao thông vận tải (TSA) bất ngờ phát hiện con mèo trong vali xách tay khi kiểm tra an ninh tại Sân bay Quốc tế Norfolk, Virginia, New York Post đưa tin.

Tại Mỹ, hành khách có thể mang theo mèo hoặc chó nhỏ trong túi đựng thú cưng lên khoang máy bay.

Tuy nhiên, trong trường hợp lần này, chú mèo đã bị đưa nhầm qua máy quét tia X thay vì đi cùng chủ qua cổng từ an ninh.

TSA đã công bố hình ảnh chụp X-quang chú mèo lên trang Twitter chính thức của cơ quan này.

Lisa Farbstein, người phát ngôn của TSA, cảnh báo hành khách không được để thú cưng đi qua máy quét tia X. Bài đăng đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người quan tâm đến quyền động vật.

Farbstein xác nhận cả hành khách và con mèo đều phải trải qua quá trình sàng lọc đúng cách sau khi các đặc vụ TSA nhìn thấy hình ảnh X-quang. "Cách thích hợp nhất là lấy con mèo ra khỏi túi du lịch".

Người phát ngôn cũng hướng dẫn cách thức chuẩn khi đưa thú cưng qua trạm kiểm soát của TSA: chủ nhân cần mang thú cưng của mình ra khỏi túi trước khi để hành lý đi qua máy quét tia X.

Để thú cưng đi qua máy quét tia X là sai quy định an toàn.

Hành khách mang theo chó, mèo có thể yêu cầu kiểm tra trong phòng riêng, trong trường hợp sợ thú cưng của mình hoảng loạn. Chủ nhân có thể bế thú cưng đi qua máy dò kim loại dành cho khách hoặc dắt nó đi qua bằng dây xích.

Đây không phải lần đầu tiên TSA phát hiện có thú cưng còn sống trong hành lý của khách đi máy bay.

Tháng 12/2022, một hành khách đã bị cáo buộc không thông báo về việc mang theo chó lên máy bay. Thú cưng được phát hiện nằm trong vali khi đi qua khu vực kiểm tra an ninh.

Vào tháng 11 cùng năm, một con mèo màu cam cũng được phát hiện trong kiện hành lý ký gửi tại Sân bay JFK, New York. Chủ nhân nói rằng không hề biết mèo cưng ở trong vali, nó đã lén chui vào đó trước khi anh ta kéo khóa.