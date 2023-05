Phát hiện kính áp tròng chứa hóa chất vĩnh viễn

Nhiều hãng kính áp tròng nổi tiếng ở Mỹ chứa hóa chất vĩnh viễn có khả năng gây hại cho mắt. Các nhà khoa học đang nghiên cứu ảnh hưởng của những hóa chất này lên sức khỏe.

Nhiều loại kính áp tròng chứa PFAS, hóa chất vĩnh viễn thường sử dụng trong sản phẩm chống nước, chống dầu. Ảnh: U.S. Food & Drug.

Một phòng thí nghiệm được Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) chứng nhận phát hiện 18 nhãn hiệu kính áp tròng phổ biến đều chứa hóa chất vĩnh viễn.

Sciene alert cho biết kết quả nghiên cứu được đăng tải trên Mamavation, một trang tự quảng cáo là nơi đáng tin cậy giúp các mẹ tìm kiếm những sản phẩm không độc hại.

Theo trang này, tất cả loại kính áp tròng mà họ thử nghiệm đều chứa khoảng 105-20.700 ppm flo hữu cơ, một chất thuộc PFAS (nhóm các hóa chất nhân tạo).

Các nhà nghiên cứu chưa rõ liệu việc này có gây nguy hiểm cho sức khỏe người tiêu dùng hay không. EPA chỉ giám sát mức PFAS khi những chất này tồn tại trong nước uống. Các cơ quan liên bang không điều chỉnh hoặc theo dõi quy trình sản xuất thực tế của hầu hết hóa chất vĩnh viễn. Họ cũng không nghiên cứu ảnh hưởng sức khỏe của PFAS.

Lượng PFAS trong kính áp tròng cao hơn lượng PFAS tối đa được cho phép trong nước uống. Ảnh: My Kids Vision.

Pete Myers, nhà khoa học đứng đầu Khoa học Sức khỏe Môi trường, thuộc Dịch vụ Sức khỏe Môi trường, đã xem xét những phát hiện này. Dịch vụ Sức khỏe Môi trường là một tổ chức phi lợi nhuận thúc đẩy mọi người hiểu biết sâu hơn về sức khỏe con người và môi trường.

Nhà khoa học Pete Myers chia sẻ với Mamavation mặc dù việc so sánh mức PFAS an toàn trong nước uống và kính áp tròng là khập khiễng, điều đáng chú ý là tất cả loại kính áp tròng được thử nghiệm đều có PFAS vượt quá 100 ppm, cao hơn 50.000 lần so với mức PFAS tối đa được EPA cho phép trong nước uống.

Nguy hiểm tiềm ẩn của PFAS

PFAS là một nhóm hóa chất tổng hợp có khả năng chống vết bẩn, nước, dầu và được sử dụng rộng rãi. Điều đó cũng có nghĩa là chúng không dễ bị phá vỡ trong tự nhiên.

PFAS thậm chí thâm nhập vào nguồn nước, mưa, đất, động vật và cơ thể con người vì những hóa chất này ngày càng được sử dụng thường xuyên trong các dụng cụ nấu nướng chống dính, mỹ phẩm chống nước, quần áo chống thấm nước hoặc vải chống ố.

Giống hạt vi nhựa, các nhà khoa học đang cố gắng xác định rủi ro mà những hóa chất này gây ra cho sức khỏe. Mặc dù các nghiên cứu gần đây đã tìm ra sự liên quan giữa một số PFAS với bệnh ung thư và các vấn đề về hệ thống miễn dịch, những nhà nghiên cứu vẫn chưa có câu trả lời chắc chắn rằng hóa chất cụ thể nào trong nhóm PFAS và nồng độ bao nhiêu sẽ gây hại cho mắt.

Lỗ hổng trong việc báo cáo và thử nghiệm hóa chất

Những phát hiện này đã khiến Liên minh Châu Âu xem xét lệnh cấm với hầu hết PFAS.

Trong khi đó, EPA Mỹ gần đây đã giảm ngưỡng an toàn của một số hóa chất vĩnh viễn trong nước uống, từ 70 ppt xuống còn từ 0,02-0,004 ppt.

Vào năm 2022, tiểu bang Maine trở thành khu vực tài phán đầu tiên ở Mỹ bắt buộc các nhà sản xuất phải báo cáo về mức độ PFAS trong các sản phẩm không thiết yếu. Các tiểu bang cũng làm điều tương tự.

Tuy nhiên, kính áp tròng không thuộc danh mục sản phẩm không thiết yếu. Báo cáo từ Mamavation khiến mọi người lo ngại trước thông tin mắt mình đang tiếp xúc với các hóa chất có khả năng gây hại cho sức khỏe. Hơn nữa, nghiên cứu này được đăng tải bởi một blog trực tuyến chứ không phải cơ quan chính phủ.

Terrence Collins, nhà hóa học tại Đại học Carnegie Mellon, giải thích với Mamavation rằng PFAS là vật liệu rẻ và hiệu quả mà các nhà sản xuất sử dụng cho kính áp tròng. Nhưng ông ấy cũng thấy thất vọng vì liên bang chưa đưa ra yêu cầu với việc báo cáo và thử nghiệm hóa chất.

Các nhà nghiên cứu chưa rõ liệu PFAS trong kính áp tròng có gây hại cho mắt hay không. Ảnh: CHI HWAN LEE.

Ông Collins cho biết: “Ngày nay, không ai có thể nói khẳng định phơi nhiễm PFAS là an toàn vì không có cơ quan pháp lý nào yêu cầu việc phát triển và giám sát thử nghiệm hóa chất".

Ông khuyên mọi người tránh kính áp tròng chứa PFAs. Tuy nhiên, tại thời điểm này, rất khó để người tiêu dùng tránh PFAS, đặc biệt là khi có rất ít lựa chọn thay thế.

Bạn có thể ngừng sử dụng dụng cụ nấu ăn chống dính và các sản phẩm khác chứa hàm lượng PFAS cao. Tuy nhiên, không có báo cáo minh bạch từ các nhà sản xuất, bạn có thể sẽ tiếp xúc với hóa chất vĩnh viễn mà không biết.

Vào 8/2022, một số nhà khoa học cảnh báo rằng lượng hóa chất có khả năng gây nguy hại trên toàn thế giới đã vượt ngưỡng an toàn. Cách duy nhất để chống lại mối đe dọa này là làm sạch nước mưa, đất, động vật và thực vật trên Trái đất. Các nhà khoa học chưa đưa ra được phương pháp để hiện thực hóa điều này.

