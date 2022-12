Phát hiện kho mỹ phẩm, thắt lưng không rõ nguồn gốc ở TP.HCM

Khám xét kho hàng của một hộ kinh doanh ở TP.HCM, lực lượng chức năng phát hiện hàng trăm thùng mỹ phẩm, thắt lưng, ví da không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Mỹ phẩm không rõ nguồn gốc bị thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 31/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 5, TP.HCM, đang củng cố hồ sơ, xử lý chủ hộ kinh doanh thắt lưng, ví da, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Thực hiện theo chỉ đạo của Ban giám đốc Công an TP.HCM, Ban lãnh đạo Công an quận 5, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ bắt quả tang Đoàn Ngọc Minh Dũng (41 tuổi) đang khuân vác 3 balo nylon chứa thắt lưng da không rõ nguồn gốc trước chợ An Đông vào trưa 26/12.

Dũng khai 3 bao thắt lưng trên được vận chuyển từ hộ kinh doanh Hoài Thu, phường 14, quận 10, đến chợ An Đông để giao cho khách quen. Kho còn cất trữ rất nhiều hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ.

Thực hiện khám xét tại hộ kinh doanh Hoài Thu, lực lượng chức năng thu giữ 507 thùng ví da, thắt lưng, mỹ phẩm các loại không rõ nguồn gốc. Theo cảnh sát, hộ kinh doanh trên do bà Lê Thị Hoài Thu làm chủ. Vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.

Kho ví da, thắt lưng, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc bị cảnh sát khám xét. Ảnh: Công an cung cấp.