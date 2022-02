Phát hiện hành khách trộm điện thoại qua camera tại sân bay

Lực lượng an ninh Tân Sơn Nhất đã phối hợp với Nội Bài chặn đường một hành khách có hành vi trộm tài sản tại sân bay.

Lực lượng an ninh sân bay Nội Bài ngày 20/2 phát hiện một hành khách có hành vi lấy trộm tài sản thông qua hệ thống camera an ninh.

Cụ thể, ông N.V.T. (46 tuổi, trú tại huyện Yên Sơn, Tuyên Quang) đã lấy một chiếc điện thoại của hành khách khác tại khu vực soi chiếu hành lý xách tay của sân bay Nội Bài. Ông T. sau đó lên chuyến bay VJ127 di chuyển vào Tân Sơn Nhất (TP.HCM).

Khu vực soi chiếu an ninh sân bay Nội Bài. Ảnh: Ngọc Tân.

Sau khi phát hiện hành vi qua camera, lực lượng an ninh sân bay Nội Bài thông báo với an ninh sân bay Tân Sơn Nhất. Đội an ninh cơ động sân bay Tân Sơn Nhất chủ động đón đường, làm việc với ông N.V.T..

Qua làm việc, hành khách T. thừa nhận lấy một điện thoại tại khu vực kiểm tra an ninh soi chiếu hành lý xách tay sân bay Nội Bài. Dù biết điện thoại không phải của mình, ông T. không giao cho lực lượng chức năng.

An ninh hàng không Tân Sơn Nhất đã lập biên bản và bàn giao vụ việc cho Cảng vụ Hàng không miền Nam tiếp tục xử lý.

Thời gian qua, lực lượng an ninh tại một số sân bay ghi nhận nhiều khách "cầm nhầm", lấy trộm tài sản ở khu vực cửa soi chiếu an ninh. Khi bị phát hiện, nhiều hành khách nói họ "tưởng nhầm" món đồ đó là của người đi cùng mình.

Lãnh đạo Phòng An ninh hàng không (Cục Hàng không Việt Nam) khuyến cáo hành khách sắp xếp gọn gàng vật dụng cá nhân của mình như thắt lưng, đồng hồ, ví... trước khi đưa qua máy soi chiếu để tránh thất lạc. Trường hợp vô ý cầm nhầm đồ của người khác, hành khách phải chủ động thông báo ngay cho lực lượng an ninh