Phát hiện F0 đi đánh bạc ở Tiền Giang

Trong số 13 người bị cảnh sát bắt quả tang tại sới bạc, có một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Trưa 24/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Công an huyện Châu Thành bắt quả tang 13 người đang tụ tập cá độ đá gà ở xã Long An.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm nhanh cho những người có mặt tại sới bạc. Ảnh: T. Tín.

Cảnh sát phối hợp với nhân viên y tế xét nghiệm nhanh cho những người liên quan và phát hiện một người có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Theo cảnh sát, sới bạc nêu trên do Trần Quang Sơn (49 tuổi) và Nguyễn Thanh Vân (49 tuổi) đứng ra tổ chức. Tại hiện trường, cảnh sát tạm giữ 15 triệu đồng, 13 xe máy cùng các tang vật có liên quan.

Phòng Cảnh sát hình sự đã bàn giao người và tang vật cho Công an huyện Châu Thành điều tra, đồng thời phối hợp ngành y tế tiến hành các biện pháp cần thiết xử lý F0, F1.