Phát hiện dự thảo sắc lệnh đảo ngược kết quả bầu cử ở Brazil

C á c t à i l i ệ u đ ề x u ấ t v i ệ c á p d ụ n g t ì n h t r ạ n g k h ẩ n c ấ p v ề q u ố c p h ò n g đ ã đ ư ợ c t ì m t h ấ y t ạ i n h à c ủ a c ự u B ộ t r ư ở n g T ư p h á p B r a z i l A n d e r s o n T o r r e s ( t r á i ) . Ả n h :