Phát hiện bộ xương người trong vườn trái cây ở TP.HCM

Một bộ xương người đàn ông được phát hiện trong vườn trái cây ở huyện Củ Chi, TP.HCM. Cảnh sát đang giám định AND để xác định danh tính người chết.

Ngày 3/6, Công an huyện Củ Chi phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM giám định ADN, điều tra danh tính bộ xương người được phát hiện ở xã Trung An.

Theo điều tra, chiều 2/6, người dân phát hiện một bộ xương người trong lùm cây tại vườn trái cây ở ấp An Hòa, xã Trung An, nên trình báo công an.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường để khám nghiệm, đưa bộ xương về để phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định bộ xương trên là nam giới, tử vong khoảng 1 tháng.