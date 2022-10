Phát hiện bộ xương người đang phân hủy ở Bình Dương

Công an phường An Thạnh, TP Thuận An (Bình Dương), nhận tin báo của người dân về việc phát hiện bộ xương người đang trong quá trình phân hủy tại bãi đất trống.

Sau khi nhận tin báo, Công an TP Thuận An phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Qua khám nghiệm, tử thi chết do cháy đang trong quá trình phân hủy nặng, xương không có dấu vết tác động ngoại lực. Nạn nhân được xác định là ông T.Đ.T. (38 tuổi, HKTT phường An Thạnh, TP Thuận An, Bình Dương). Hiện trường vụ việc. Theo thông tin ban đầu, khoảng ngày 1/10, do buồn chuyện gia đình, ông T. đã đi mua xăng rồi đến khu vực bãi đất trống trên để tự thiêu. Đến 17h ngày 10/10, gia đình ông T. đã đến liên hệ nhận tử thi về mai táng.