Phát hiện bộ xương người bên trong căn nhà hoang

Vụ tai nạn khiến thiếu tá CSGT hy sinh: Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm

0 20

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết đây là vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng và yêu cầu Bộ Công an, Công an tỉnh Long An xử lý nghiêm.