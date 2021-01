Phát hiện bất ngờ về hình ảnh ‘giải cứu’ thùng phiếu đại cử tri

Vợ của một người dùng Reddit chơi trò xếp hình dưới ánh nến trong sự cố mất điện ở Los Angeles vào năm 2018 (ảnh trái). Hình ảnh có các yếu tố của nghệ thuật Baroque, bao gồm sự tương phản mạnh mẽ của ánh sáng và bóng tối mà các họa sĩ như Caravaggio và Georges de La Tour đã sử dụng. Ảnh bên phải là bức tranh “The Magdalen With the Smoking Flame” được vẽ bởi Georges de La Tour. Ảnh: The Washington Post.