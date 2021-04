Phát hiện 9 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Khi bị phát hiện, 9 người Trung Quốc chạy trốn trong rẫy cao su của người dân ở huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.

Ngày 26/4, Công an xã An Phú, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước, phối hợp với lực lượng chức năng lấy lời khai của 9 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, phục vụ công tác điều tra.

Lúc 6h30 cùng ngày, Công an xã An Phú nhận tin báo về nhóm người nghi nhập cảnh trái phép. Lực lượng công an sau đó cùng một số người dân tổ chức chốt chặn nhưng nhóm người trên bỏ chạy vào rẫy cao su.

Đến 9h45, cảnh sát bắt giữ 9 người đang trốn ở thôn An Tân, xã An Phú.

9 người Trung Quốc bị bắt giữ khi nhập cảnh trái phép. Ảnh: Lê Ngân.

Tại cơ quan công an, 9 người này khai từ Trung Quốc vào Việt Nam qua biên giới Campuchia.

Trưa cùng ngày, 9 người này được khử khuẩn và kiểm tra y tế trước khi đưa đi cách ly tập trung theo quy định. Khu vực 9 người này lẩn trốn cũng được khử trùng.

Cùng ngày, lực lượng biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã bàn giao 13 công dân vượt biên trở về từ Campuchia cho cơ quan chức năng đưa đi cách ly y tế.

Theo ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk, 13 người trên là công dân Việt Nam ngụ tại huyện Ea Súp, qua Campuchia làm ăn. Khi dịch Covid-19 bùng phát ở Campuchia, nhóm này tìm cách vượt biên về địa phương và bị phát hiện hôm 25/4.

Cũng theo ông Nay Phi La, 13 người trên có kết quả âm tính lần một với SARS-CoV-2.