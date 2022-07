Phát hiện 72 người dương tính với ma túy trong quán cà phê

0h55 ngày 3/7, cảnh sát kiểm tra quán Bin Coffee DJ ở Việt Yên (Bắc Giang) phát hiện 144 người, qua test nhanh có 72 trường hợp dương tính với ma túy.

Ngày 3/7, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết vừa triệt phá cơ sở kinh doanh cà phê, nước giải khát “trá hình”, phát hiện 72 người dương tính với ma túy.

Quán cà phê Coffee DJ.

Khoảng 0h55 ngày 3/7, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp với phòng Cảnh sát cơ động và Công an huyện Việt Yên (Công an tỉnh Bắc Giang) kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh cà phê, nước giải khát, âm nhạc Coffee DJ ở tổ dân phố Mỹ Điền (Việt Yên, Bắc Giang).

Tại thời điểm kiểm tra, trong quán có 144 người, qua test nhanh phát hiện 72 trường hợp dương tính với ma túy.

Đại diện công an huyện Việt Yên xác định, quán Bin Coffee DJ do Nguyễn Thị Huyền (34 tuổi) làm quản lý. Sau khi tình hình dịch Covid-19 ổn định, các cơ sở kinh doanh dịch vụ hoạt động trở lại, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự.

Công an huyện Việt Yên đang làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng liên quan để xử lý theo pháp luật.