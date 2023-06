Phát hiện 7 tàu khai thác trái phép trên sông, thu giữ hơn 600 m3 cát

Sáng 5/6, đại tá Trần Nhật Long, Thủy đoàn trưởng Thủy đoàn II (Cục Cảnh sát giao thông) cho biết đơn vị đã chủ trì, phối hợp cùng Công an tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long bắt giữ 7 tàu khai thác cát trên sông, thu giữ hơn 600 m3 cát.

Đêm 4 rạng sáng 5/6, qua công tác nghiệp vụ và tuần tra kiểm soát, Thủy đoàn II phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tiền Giang kiểm tra, tạm giữ 2 phương tiện với 5 đối tượng đang thực hiện hành vi khai thác cát trên tuyến sông Tiền (xã Hòa Hưng, xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang).

Tại thời điểm kiểm tra, trên các phương tiện có gần 600 m3 cát, thuyền viên trên phương tiện không xuất trình được giấy tờ và bằng cấp chứng chỉ chuyên môn.

Qua đấu tranh khai thác ban đầu, các đối tượng thừa nhận hành vi khai thác cát trái phép.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản ghi nhận kết quả kiểm tra, bắt giữ và giao lại cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an tỉnh Tiền Giang tiếp nhận để xác minh, làm rõ.

Cùng thời điểm trên, Thủy đoàn II phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an huyện Long Hồ, Công an tỉnh Vĩnh Long kiểm tra, tạm giữ 5 phương tiện với 10 đối tượng có hành vi khai thác, vận chuyển cát sỏi trái phép trên tuyến sông Cổ Chiên (thành phố Vĩnh Long và huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long).

Thời điểm kiểm tra, trên các phương tiện có hơn 60 m3 cát. Đồng thời, thuyền viên trên phương tiện không xuất trình được giấy tờ phương tiện và bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn, hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số cát có trên phương tiện.

Căn cứ kết quả kiểm tra, lực lượng chức năng đã lập biên bản ghi nhận kết quả kiểm tra, bắt giữ và giao lại cho Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Vĩnh Long để xác minh, xử lý theo quy định.

Đại tá Trần Nhật Long cho biết kết quả phối hợp đấu tranh, bắt giữ là một trong những nội dung quan trọng đang được Thủy đoàn II, Cục Cảnh sát giao thông triển khai thực hiện trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

"Chúng tôi kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm đối với hành vi khai thác, vận chuyển cát sỏi trái phép trên đường thủy nội địa phía Nam, góp phần duy trì bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động giao thông đường thủy; đồng thời bảo vệ an toàn cho hệ thống đê điều, phòng chống sạt lở ven sông tại các tỉnh miền Tây", đại tá Trần Nhật Long nhấn mạnh.

