Phát hiện 400 hộp thuốc chữa Covid-19 không rõ nguồn gốc

Hạnh khai nhận nhờ một người mua giúp 400 hộp thuốc chữa Covid-19 từ Trung Quốc với giá 26 triệu đồng để đem về bán kiếm lời.

Ngày 18/2, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Lạng Sơn bắt giữ Hoàng Thúy Hạnh (32 tuổi, ở huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) để điều tra về hành vi buôn bán, vận chuyển thuốc chữa Covid-19 không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Lô thuốc chữa Covid-19 bị phát hiện. Ảnh: Hoàng Thơ.

Sáng cùng ngày, tổ công tác của phòng cảnh sát môi trường phối hợp với Công an phường Vĩnh Trại (TP Lạng Sơn) kiểm tra ôtô do Hạnh điều khiển trên đường Chu Văn An, phường Vĩnh Trại.

Trên xe, cảnh sát phát hiện 400 hộp thuốc dạng viên con nhộng dùng chữa Covid-19, trên bao bì ghi chữ Trung Quốc,

Hạnh không xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của lô thuốc trên. Người phụ nữ này khai nhờ một người mua hộ từ Trung Quốc với giá 26 triệu đồng để bán lại kiếm lời.