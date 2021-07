Phát hiện 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép ở Đà Nẵng

Bốn người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bằng đường bộ rồi bắt xe vào Đà Nẵng để làm thuê. Khi họ đi mua thức ăn thì bị người dân phát hiện, báo công an bắt giữ.

Ngày 1/7, Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) đã đưa 4 người có quốc tịch Trung Quốc đi cách ly tập trung tại ký túc xá ở quận Liên Chiểu.

Bốn người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Ảnh: Công an cung cấp.

Những người này là Kuang YongHui, Jiang Wang, Gong DeShuai (cùng 18 tuổi) và Li Yinan (17 tuổi).

Chiều 30/6, người dân ở xã Hòa Sơn (huyện Hòa Vang) phát hiện những người này đi lang thang mua thức ăn nên báo công an.

Sau khi được đưa vào trụ sở công an, 4 thanh niên này khai họ liên hệ với một người đàn ông để xin làm việc tại Việt Nam.

Họ vượt biên vào một tỉnh phía bắc bằng đường tiểu ngạch. Sau đó, những người này di chuyển nhiều chặng bằng ôtô để đến Đà Nẵng.

Công an huyện Hòa Vang đã bàn giao hồ sơ vụ việc cho Phòng An ninh điều tra và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an Đà Nẵng) tiếp tục xử lý.