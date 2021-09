Phát hiện 30 F0 ra đường, Công an TP.HCM xử lý thế nào?

Trong 30 F0 được phát hiện, có 8 người đang cách ly tập trung, 2 người khỏi bệnh, 1 trường hợp chưa xác minh được, số còn lại được đưa về cách ly tại nhà.

Chiều 1/9, ông Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM, cho biết qua kiểm soát, kiểm tra mã QR và đối chiếu dữ liệu F0 được cung cấp về cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư, Công an TP.HCM phát hiện 30 F0 đi qua 43 chốt trong thành phố (tính đến 31/8).

Qua xác minh, Công an TP.HCM cho biết có 10 người có giấy đi đường. Còn lại là những người thuộc diện được miễn có giấy đi đường như người di chuyển đến khu cách ly tập trung, người đi xét nghiệm PCR…

Trong số này, 8 người đang cách ly tập trung, 2 người khỏi bệnh, 1 trường hợp chưa xác minh được, số còn lại được đưa về cách ly tại nhà.

Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó phòng Tham mưu Công an TP.HCM. Ảnh: Thu Hằng.

Trước đó, chiều 31/8, ông Lê Mạnh Hà cho biết nhờ quét mã QR, công an phát hiện 30 trường hợp F0 di chuyển trên đường, qua các chốt chặn. Công an phát hiện 2 vụ làm giả giấy đi đường của lực lượng công an tại quận 10 và 12. Công an TP đang điều tra và xử lý theo quy định.

Công an TP.HCM hiện phối hợp với Sở Y tế và cơ quan nghiệp vụ của công an cập nhật được F0 vào cơ sở dữ liệu quốc gia. F0 di chuyển thì công an sẽ phát hiện, ngăn chặn, xử lý để tránh lây nhiễm trong cộng đồng.

Đại diện Công an TP.HCM thông tin đang hoàn thiện phần mềm tích hợp với camera, nếu người dân đi qua khai báo thì chỉ cần để mã vào camera, khi đủ điều kiện thì lực lượng kiểm soát sẽ biết ngay. Công an sẽ hoàn thiện phần mềm sớm nhất để giải quyết lo lắng này.

TP.HCM đang thực hiện tăng cường các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị 11 từ 23/8. Phương châm là “xây dựng mỗi phường, xã, thị trấn, cơ quan, nhà máy, xí nghiệp là một pháo đài chống dịch, mỗi người dân là một chiến sĩ”.

Từ 30/8, shipper được hoạt động trở lại trên toàn thành phố, chỉ được di chuyển nội quận và phải xét nghiệm 1 ngày/lần (với vùng đỏ) hoặc 2 ngày/lần (với các vùng còn lại).