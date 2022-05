Phát hiện 3 sà lan khai thác cát lậu ở biển Cần Giờ

Khi bị kiểm tra, trên 3 sà lan chứa khoảng 1.800 m3 cát, người điều khiển phương tiện không xuất trình được giấy tờ liên quan.

Khoảng 1h30 ngày 16/5, khi tuần tra ở khu vực biển Cần Giờ (TP.HCM), lực lượng biên phòng phát hiện 3 sà lan đang khai thác, vận chuyển cát.

Các sà lan đang khai thác cát trái phép. Ảnh: Bộ đội Biên phòng TP.HCM.

Tổ công tác của Đồn Biên phòng Long Hòa phối hợp với Hải đội 2 (Bộ đội Biên phòng TP.HCM) kiểm tra 3 phương tiện trên.

Phương tiện mang số hiệu HP 4005 do ông Ngô Văn Tuyệt (35 tuổi) điều khiển, sà lan BV 3456 do ông Trần Văn Trung (32 tuổi, cùng trú tại tỉnh Nam Định) lái và sa lan HD 2479 do ông Vũ Văn Nhất (33 tuổi, trú tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) điều khiển.

Lúc lực lượng chức năng kiểm tra, trên cả 3 sà lan chứa khoảng 1.800 m3 cát, người điều khiển phương tiện không xuất trình được giấy tờ liên quan.

Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện, tang vật để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định.