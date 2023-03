Phát hiện 2 tài xế taxi vận chuyển 3 bộ da, một cặp đầu hổ ở Hà Nội

Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) phối hợp với Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) thu giữ 3 bộ da và một cặp đầu của hổ.

Tang vật của vụ việc.

Chiều 18/3, một lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai cho biết vụ việc đang được Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường tiếp tục điều tra, mở rộng và thực hiện các biện pháp tố tụng theo thẩm quyền.

Trước đó, khoảng 14h30 ngày 17/3, Phòng 3 Cục cảnh sát phòng chống tội phạm môi trường, Bộ Công an phối hợp cùng Công an quận Hoàng Mai mật phục phát hiện ôtô biển kiểm soát 29E- 02094 đậu phía sau sân bóng Đại An nằm trong khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp có biểu hiện nghi vấn.

Tiếp cận kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện trên xe chứa 3 bộ da cùng một cặp đầu nghi là sản phẩm từ hổ.

2 lái xe khai nhận vận chuyển thuê cho một người khách không quen ở Bến xe nước Ngầm. Qua quan sát, một bộ da hổ dài khoảng 3 m có đầy đủ phần từ đầu đến đuôi.