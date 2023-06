Phát hiện 2 ôtô vận chuyển 19.000 gói thuốc lá nhập lậu

Hai nghi phạm sử dụng 2 ôtô vận chuyển thuốc lá lậu ngoại nhập từ biên giới về đến huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, thì bị tổ công tác phối hợp phát hiện bắt giữ.

Ngày 18/6, Phòng cảnh sát ĐTTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Long An phối hợp với Công an huyện Đức Huệ lấy lời khai Thạch Văn Thiện (SN 1997, quê Sóc Trăng) và Văn Hoàng Sơn (SN 1997, quê Đức Huệ, Long An) để điều tra xử lý về hành vi vận chuyển thuốc lá lậu ngoại nhập không rõ nguồn gốc.

Trước đó, rạng sáng 17/6, Phòng cảnh sát ĐTTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu phối hợp với Công an huyện Đức Hòa tuần tra trên tỉnh lộ 825, ấp Sò Đo, thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa phát hiện Thiện điều khiển ôtô với dấu hiệu nghi vấn, nên dừng phương tiện kiểm tra.

Thiện và tang vật.

Bên trong ôtô, tổ công tác phát hiện 9.000 gói thuốc lá các loại. Thiện không xuất trình được các chứng từ liên quan, nên tổ công tác đưa về trụ sở xử lý.

Tiếp tục tuần tra, tổ công tác phối hợp phát hiện Sơn điều khiển ôtô vận chuyển 10.000 gói thuốc lá nhập lậu các loại. Sơn cùng tang vật được đưa về trụ sở công an để xử lý theo pháp luật.