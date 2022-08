Phạt du thuyền ghép đôi tổ chức tiệc chia tay Giám đốc CDC Quảng Ninh

Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh đã xử phạt 6 triệu đồng/du thuyền cho việc ghép thuyền để tổ chức tiệc chia tay cho Giám đốc CDC Quảng Ninh.

Ngày 9/8, lãnh đạo Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh xác nhận đơn vị đã vào cuộc xác minh và ra quyết định xử phạt đối với 2 du thuyền trên vịnh Hạ Long ghép vào nhau để tổ chức sự kiện trên boong tàu cho Câu lạc bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) miền Bắc.

Trước đó, theo phản ánh của báo chí và mạng xã hội, đoạn clip ghi lại cảnh 2 du thuyền 5 sao mang tên Âu Cơ 1, Âu Cơ 2 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Du thuyền Bhaya Cruise đã ghép lại với nhau nhằm tạo sân khấu trên boong tàu để tổ chức sự kiện mà dư luận cho rằng có liên quan đến việc chia tay nghỉ hưu của nguyên Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh Ninh Văn Chủ.

Hành động ghép thuyền này vi phạm an toàn giao thông đường thủy, gây nguy cơ mất an toàn trong vận hành trên vịnh Hạ Long. Do vậy, Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định xử phạt 6 triệu đồng/du thuyền.

Liên quan đến vụ việc này, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh đã giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ dấu hiệu vi phạm để kịp thời tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo các cơ quan có thẩm quyền về nội dung trên (báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 15/8).

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, ngày 7/8, Ủy Ban kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành quyết định kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với Đảng ủy bộ phận Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh và ông Ninh Văn Chủ (nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh).