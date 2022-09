Trước thực trạng này, vấn đề bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, cũng như các trò chơi an toàn cho trẻ em trở nên cấp thiết hơn.

Việt Nam hiện có khoảng 24,7 triệu trẻ em, chiếm khoảng 25% dân số cả nước. Sự phát triển của công nghệ đã giúp 2/3 số trẻ em Việt Nam được tiếp cận Internet. Theo báo cáo của Trung tâm Mất tích và Lạm dụng trẻ em của Mỹ (NCMEC), vào năm 2021, Việt Nam là một trong những nước có nhiều trẻ em bị xâm hại trên môi trường mạng nhất trong nhóm ASEAN.

Cũng theo công bố gần nhất của tổ chức UNICEF, 82% trẻ em trong độ tuổi từ 12-13 sử dụng Internet hàng ngày. Đối với trẻ em từ 14-15 tuổi, con số này đạt ngưỡng 93%.

Tại lễ công bố về cuộc thi “Sáng tạo Ý tưởng trò chơi về chủ đề Bảo vệ Trẻ em”, do Cục Trẻ em (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) cùng Cục An toàn Thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) phối hợp tổ chức, các đại diện đã nêu ra nhiều vấn đề đáng lưu tâm để bảo đảo an toàn trên mạng cho trẻ em.

"“Chúng ta phải thừa nhận rằng không gian mạng là một không gian có nhiều rủi ro. Nói theo ngôn ngữ của những nhà quản lý về hoạt động trên môi trường mạng và cư dân mạng, không gian mạng của chúng ta có quá nhiều rác”, ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em chia sẻ.

Cục trưởng Cục Trẻ em Đặng Hoa Nam nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc xây dựng môi trường an toàn cho trẻ em.

Đại diện của Cục Trẻ em cho biết thời gian qua, các cơ quan nhà nước đã có nhiều nỗ lực để xây dựng hệ thống pháp luật đảm bảo, phòng ngừa, ứng phó và xử lý các hành vi vi phạm luật trẻ em trên không gian mạng. Bên cạnh đó, ông Nam cũng cho rằng cần có nhiều biện pháp phối hợp để đảm bảo an toàn cho trẻ em.

"Bên cạnh việc tuân thủ các quy định và chịu trách nhiệm trước pháp luật, mỗi cá nhân, mỗi doanh nghiệp hoạt động trên môi trường mạng cũng có trách nhiệm xã hội cho riêng mình. Chúng ta phải lấy cái tốt để đẩy lùi cái xấu", ông Nam cho biết

Ông Nguyễn Đức Tuân, Đại diện Trung tâm Ứng dụng Khẩn cấp Không gian mạng - Cục An toàn thông tin, cho biết Internet đã trở thành môi trường không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của trẻ em. Tuy nhiên, những con số nêu trên cho thấy vấn đề an ninh mạng cho trẻ em tại Việt Nam vẫn rất đáng lưu tâm.

Theo ông Nam, cuộc thi ra đời để không chỉ tạo một sân chơi lành mạnh, mà còn giúp trẻ em trang bị các kỹ năng để ứng phó, phòng ngừa tối đa các mối nguy hại, đảm bảo một môi trường mạng an toàn cho trẻ em. Nội dung cuộc thi hướng tới ý tưởng và giải pháp về trò chơi trên điện thoại, cách nhận biết rủi ro về an toàn trên môi trường trực tuyến và ngoại tuyến cũng như cách xử lý khi gặp rủi ro.