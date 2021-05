Phát động 'Khỏe x3 vượt qua Covid', VPBank gây quỹ phòng chống dịch

Từ ngày 14/5, VPBank phối hợp Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam triển khai chương trình “Khỏe x3 vượt qua Covid”.

Chương trình “Khỏe x3 vượt qua Covid” nhằm khuyến khích người dân tăng cường sức khỏe thông qua các hoạt động thể dục thể thao tại nhà, đồng thời gây quỹ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, người tham gia chỉ cần quay video ngắn (thời lượng từ 30 giây đến 3 phút), ghi lại quá trình tập thể dục tại nhà, đăng lên tài khoản Facebook cá nhân dưới chế độ công khai, kèm hashtag #KhoeX3 #VuotQuaCovid #VPBank, tag 3 người bạn để kêu gọi tham gia chương trình. Với mỗi video hợp lệ, VPBank sẽ đóng góp 100.000 đồng cho đến khi hoàn thành mục tiêu gây quỹ 2 tỷ đồng . Chương trình không giới hạn đối tượng và số lượt tham gia.

Toàn bộ số tiền sẽ được ban tổ chức mua sắm các trang, thiết bị y tế quan trọng, cần thiết như đồ bảo hộ, khẩu trang N95, kit xét nghiệm… Các thiết bị sẽ phục vụ công tác phòng, chống Covid-19 tại điểm nóng ứng cứu và hỗ trợ bệnh nhân như Bệnh viện K, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TW, các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, TP Đà Nẵng...

Bên cạnh đó, nhằm lan tỏa thông điệp sống khỏe, an toàn, VPBank triển khai song song minigame hấp dẫn. Người tham gia chỉ cần chia sẻ nội dung chương trình “Khỏe x3 vượt qua Covid”, làm theo hướng dẫn để được nhận cơ hội quay số may mắn. Cơ cấu giải thưởng gồm một giải đặc biệt là một tài khoản số đẹp tại VPBank trị giá 20 triệu đồng cùng 5 triệu đồng tiền mặt; 20 giải may mắn, mỗi giải là một tài khoản số đẹp tại VPBank trị giá 5 triệu đồng cùng 1 triệu đồng tiền mặt.

VPBank sẽ thông báo kết quả minigame trên fanpage trong 10 ngày làm việc, tính từ khi kết thúc chương trình.

Chưa hết, VPBank còn xây dựng chuỗi video bài tập rèn luyện sức khỏe và kiến thức dinh dưỡng tăng cường sức đề kháng trong mùa dịch. Những video này sẽ giới thiệu các bài vận động từ cơ bản đến nâng cao, phù hợp đa dạng giới tính và lứa tuổi, để mọi người có thể tập luyện tại nhà, hạn chế ra ngoài trong thời điểm hạn chế tụ tập nơi đông người. Sau mỗi video sẽ là những chia sẻ, tư vấn dinh dưỡng để mỗi người xây dựng chế độ ăn uống hợp lý cho bản thân.

Toàn bộ bài hướng dẫn tập luyện và tư vấn dinh dưỡng do chuyên gia của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam xây dựng. Theo kế hoạch, VPBank sẽ sản xuất chuỗi 5 video dựa trên 5 chủ đề giúp rèn luyện toàn thân, đăng tải 2 lần/tuần tại fanpage VPBank hoặc Healthy and prospering Vietnam.

Theo đại diện VPBank, chương trình “Khỏe x3 vượt qua Covid” là một trong những nỗ lực của VPBank, Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam nhằm cổ vũ tinh thần, nâng cao ý thức rèn luyện sức khỏe của xã hội, qua đó tạo lối sống tích cực, phòng ngừa bệnh tật. Với số tiền gây quỹ trong chiến dịch, ban tổ chức mong muốn tiếp thêm sức mạnh cho đội ngũ tuyến đầu để an tâm thực hiện nhiệm vụ.

Từ đầu thời dịch, cùng việc tiên phong hỗ trợ tài chính cho khách hàng chịu ảnh hưởng bởi Covid-19, VPBank tổ chức nhiều chương trình an sinh xã hội ý nghĩa và kịp thời như ủng hộ gần 20 tỷ đồng cho Chính phủ phòng chống dịch bệnh và hạn mặn tại đồng bằng sông Cửu Long; ủng hộ gần 20 tỷ đồng cho các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt; tặng 1.000 suất quà cho các chiến sĩ biên phòng Cao Bằng tại biên giới; tặng 2 xe cứu thương cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa; phối hợp Hội Thầy thuốc trẻ TP.HCM khám bệnh miễn phí cho công nhân; ra mắt phòng khám container lưu động…

Cùng với đó, ngân hàng cũng triển khai nhiều sự kiện cộng đồng nhằm tỏa rộng tinh thần lạc quan, thịnh vượng về thể chất, tinh thần như các giải chạy VPBank Hanoi Marathon, Just Run; đêm nhạc Vườn thịnh vượng; chuỗi phóng sự truyền hình Tết cách ly - Không cách lòng...

