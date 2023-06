Phát Đạt muốn huy động 2.000 tỷ đồng để trả nợ và đầu tư dự án

Phát Đạt dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch chào bán 67 triệu cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ và chào bán tối đa 134 triệu cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên vào 30/6 sắp tới, HĐQT CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (Mã: PDR) dự kiến trình ĐHĐCĐ thông qua 2 phương án huy động vốn.

Cụ thể, đối với việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ, công ty dự kiến chào bán hơn 67 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu trong năm nay. Toàn bộ vốn hơn 670 tỷ đồng dự kiến thu được dùng để phân bổ thanh toán toàn bộ khoản nợ gốc và lãi trái phiếu mà công ty đã phát hành trong năm 2021-2022.

Thời gian dự kiến trả nợ là trong 6 tháng cuối năm nay và năm 2024 trên cơ sở thỏa thuận giữa công ty và người sở hữu trái phiếu.

Trường hợp một số trái phiếu đáo hạn trước thời điểm hồ sơ chào bán riêng lẻ, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT đàm phán để gia hạn thời gian thanh toán những trái phiếu này. Trường hợp đàm phán không thành công, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động lên phương án tìm nguồn tài trợ khác để thanh toán.

Trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán riêng lẻ không đạt như kế hoạch, HĐQT sẽ cân nhắc bổ sung vốn còn thiếu thông qua số tiền thu được từ hoạt động kinh doanh và các hình thức huy động vốn khác.

Đối với phương án chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu và tỷ lệ chào bán là 1:5,5 (tức mỗi cổ phiếu được hưởng một quyền mua, cứ mỗi 5,5 quyền mua sẽ được mua một cổ phiếu chào bán thêm).

Hơn 1.343 tỷ đồng dự kiến thu được sẽ dùng để thực hiện triển khai các dự án bất động sản của Phát Đạt và công ty con. Dự kiến thời gian sử dụng vốn cho các dự án này đều trong năm 2023-2024.

Trong đó, 132 tỷ đồng sẽ được phân bổ cho dự án đầu tư phát triển khu đô thị tại Phân khu số 2, 9 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội (Bình Định). Hơn 511 tỷ đồng sẽ được rót vào dự án Khu dân cư kết hợp chỉnh trang đô thị Bắc Hà Thanh (Bình Định). Cả hai dự án này đều do Phát Đạt làm chủ đầu tư trực tiếp.

Bên cạnh đó, 400 tỷ đồng sẽ được rót vào dự án Trung tâm thương mại dịch vụ Khách sạn cao cấp (Quy Nhơn, Bình Định). Còn lại 300 tỷ đồng doanh nghiệp sẽ đầu tư vào hai dự án ở TP Thuận An (Bình Dương) là Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 1 và Khu nhà ở phức hợp cao tầng Thuận An 2. Cả ba dự án này đều do công ty con của Phát Đạt làm chủ đầu tư.

Ông lớn bất động sản phía Nam cho biết trường hợp tỷ lệ chào bán thực tế không đạt tối thiểu tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán, công ty sẽ hủy bỏ đợt chào bán này.

Trong tờ trình cho đại hội lần này, Phát Đạt muốn lên kế hoạch tổng doanh thu năm nay đạt 2.800 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 680 tỷ đồng , giảm lần lượt 48% và 41% so với kết quả đạt được năm ngoái. Nếu kế hoạch được thực hiện, đây sẽ là mức lợi nhuận thấp của doanh nghiệp trong vòng 5 năm trở lại đây.

Trong quý I, công ty bất động sản này chỉ thu về hơn 192 tỷ đồng , giảm gần 70% so với cùng kỳ năm 2022. Bên cạnh đó, lãi ròng trong 3 tháng đầu năm chỉ đạt hơn 22 tỷ đồng , giảm tới 92% so với mức lợi nhuận 279 tỷ đồng vào quý I năm ngoái. Tuy nhiên, kết quả này cũng đã khả quan hơn nhiều so với khoản lỗ hơn 229 tỷ đồng ở quý trước đó.

Theo giải trình của doanh nghiệp, do tình hình khó khăn chung của thị trường, đặc biệt là ngành bất động sản dẫn đến việc kinh doanh tại các dự án không thuận lợi. Đồng thời, Phát Đạt đã tiến hành tái cơ cấu danh mục đầu tư.