Phạt chủ cơ sở đông dược quảng cáo thuốc trị SARS-CoV-2

Chủ một cơ sở đông dược ở Sóc Trăng bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tải thông tin bịa đặt về bài thuốc “thất sơn thần dược” chữa được bệnh cho người mắc Covid-19.

Ngày 17/7, lãnh đạo Công an huyện Châu Thành cho biết Công an tỉnh Sóc Trăng vừa xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông H.H.V. (62 tuổi, ngụ thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành). Ông V. bị xử phạt do cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt gây hoang mang trong người dân.

Hành vi của ông V. vi phạm khoản 3, Điều 101, Nghị định 15 của Chính phủ về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Chính quyền sở tại cho biết ông V. là chủ một cơ sở thuốc đông dược tại huyện Châu Thành. Một tuần trước, ông V. chia sẻ trên mạng xã hội với thông tin về bài thuốc “thất sơn thần dược” chữa được bệnh cho người mắc Covid-19.

Ngoài xử phạt hành chính, cơ quan chức năng đã buộc ông V. tháo gỡ thông tin bịa đặt sai sự thật.