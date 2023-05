Phát biểu của nữ đạo diễn Pháp thắng Cành cọ vàng 2023 gây tranh cãi

Đánh bại 20 đối thủ khác, bộ phim của đạo diễn Pháp Justine Triet thắng giải Cành cọ vàng tại LHP Cannes lần thứ 76.

Justine Triet mượn bài phát biểu để chỉ trích tổng thống Pháp. Ảnh: LA Time.

Justine Triet là nữ đạo diễn thứ ba giành được giành được giải thưởng danh giá nhất tại Cannes. Trước đó, nữ đạo diễn đầu tiên đoạt Cành cọ vàng là Jane Campion với phim The piano (1993). Người tiếp theo là Julia Ducournau với Titane (2021).

Phát biểu nhận giải, Justine Triet chia sẻ: “Sự thương mại hóa văn hóa đang phá vỡ ngoại lệ văn hóa của Pháp”. Ngoài ra, cô lên tiếng chỉ trích chỉ trích Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người tháng trước đã ký dự luật nâng tuổi nghỉ hưu ở Pháp từ 62 lên 64, bất chấp sự phản đối rộng rãi.

Trong Anatomy of a Fall, nữ diễn viên người Đức Sandra Hüller đóng vai một nhà văn bị nghi ngờ là thủ phạm đã sát hại chồng. Cô phải bằng mọi giá chứng minh mình vô tội.

Bộ phim nhận về số điểm tuyệt đối từ 24 nhà phê bình trên Rotten Tomatoes. Cây bút Steve Pond của tờ The Wrap nhận xét: "Anatomy of a Fall có phong cách đơn giản nhưng tinh vi trong việc truyền tải thông tin. Đôi khi nó căng thẳng, nhưng đồng thời cũng đầy tinh tế và thỏa mãn”. Tờ The Guardian cho rằng phim “nhẹ nhàng nhưng mang lại cảm giác kích thích”, trong khi, The Hollywood Reporter cũng đánh giá phim hấp dẫn và giàu cảm xúc.

Bộ phim nhận số điểm 100% từ các nhà phê bình sau buổi chiếu tại Cannes. Ảnh: Deadline.

Tuy nhiên, bài phát biểu của nữ đạo diễn Justine Triet đang vướng phải tranh cãi. Bộ trưởng Văn hóa Pháp, Rima Abdul Malak, nói rằng bà rất vui khi thấy giải thưởng được trao cho một đạo diễn người Pháp, nhưng đã “sốc” trước bài phát biểu của Triet.

“Bộ phim sẽ không được ra mắt nếu không có mô hình cấp vốn cho phim Pháp của chúng tôi. Đừng quên điều đó,” cô viết trên Twitter.